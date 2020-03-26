В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

В Магнитогорске на улице Доменщиков,19 произошел взрыв в жилом доме. Сейчас несколько квартир охвачено огнем. К месту пожара стягивают экстренные службы.

На месте работают пожарные и полиция. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск, vk.com

Местные жители услышали громкий хлопок, после чего в районе одной из пятиэтажек пошел черный дым. В соседних домах от взрыва затряслись стены.

Горят две квартиры. Фото: Максим Моисеенко

В соцсетях сообщают, что сегодня только в этих домах парень молодой ходил по квартирам и проверял газ. Также очевидцы сообщают, что сегодня видели много полиции в городе. Связано это с произошедшим или нет, остается только догадываться.

— Произошел хлопок бытового газа в многоквартирном многоэтажном доме, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В региональном минздраве подтвердили, что на место вызваны машины скорой помощи. Местные жители сообщают о двух погибших, однако точной информации об этом пока нет.

Пожар в Магнитогорске из-за взрыва.

Стало известно, что огнем охвачено четыре квартиры. По неофициальным данным погибли двое, среди которых ребенок.

Отметим, что этот дом на Доменщиков,19 находится буквально в 1,5 от Карла Маркса, 164, где произошел взрыв 31 декабря 2018 года. Причины до сих пор не названы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768985" frameborder="0"></iframe> Взрыв дома в Магнитогорске 26 марта 2020.

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