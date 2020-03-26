В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
В Магнитогорске на улице Доменщиков,19 произошел взрыв в жилом доме. Сейчас несколько квартир охвачено огнем. К месту пожара стягивают экстренные службы.
На месте работают пожарные и полиция. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск, vk.com
Местные жители услышали громкий хлопок, после чего в районе одной из пятиэтажек пошел черный дым. В соседних домах от взрыва затряслись стены.
Горят две квартиры. Фото: Максим Моисеенко
В соцсетях сообщают, что сегодня только в этих домах парень молодой ходил по квартирам и проверял газ. Также очевидцы сообщают, что сегодня видели много полиции в городе. Связано это с произошедшим или нет, остается только догадываться.
— Произошел хлопок бытового газа в многоквартирном многоэтажном доме, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
В региональном минздраве подтвердили, что на место вызваны машины скорой помощи. Местные жители сообщают о двух погибших, однако точной информации об этом пока нет.
Пожар в Магнитогорске из-за взрыва.
Стало известно, что огнем охвачено четыре квартиры. По неофициальным данным погибли двое, среди которых ребенок.
Отметим, что этот дом на Доменщиков,19 находится буквально в 1,5 от Карла Маркса, 164, где произошел взрыв 31 декабря 2018 года. Причины до сих пор не названы.
Взрыв дома в Магнитогорске 26 марта 2020.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете что-нибудь об этом событии?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU