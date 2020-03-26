2020-03-26T21:04:38+03:00
Общество

Стань звездой: челябинцев призывают показать, как они проводят время на карантине

Авторы лучших роликов получат мегапопулярность в сети
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#живисКП#живисКП
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Сотрудницы «КП-Челябинск» сняли клип в поддержку группы Little Big и напомнили горожанам о мерах профилактики во время пандемии коронавируса.

— Мы решили морально поддержать нашу группу, которая в силу обстоятельств не сможет выступить на «Евровидении-2020», — комментируют авторы ролика. — А еще мы на собственном примере показали жителям нашего города, как соблюдать меры профилактики во время карантина.

Как сберечь свое здоровье — советы «КП-Челябинск»:

1) Избегайте мест с большим количеством людей, а если приходится посещать такие места — пользуйтесь медицинской маской или ватно-марлевой повязкой;

2) По возможности откажитесь от поездок в общественном транспорте: лучше договоритесь с коллегами, имеющими личный автомобиль, и добирайтесь на работу вместе;

3) Вместо поездок на лифте лучше поднимайтесь пешком: для здоровья полезней вдвойне!

4) Чаще мойте руки, проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

Присоединяйтесь к флешмобу и покажите, как вы проводите время с пользой. Выкладывайте свои видео на своих страницах в соцсетях и не забудьте поставить хештэг #живисКП. Самые интересные ролики мы разместим на страницах нашего сайта и подарим их авторам небывалую популярность.

Стань звездой: челябинцев призывают показать, как они проводят время на карантине.Авторы лучших роликов получат мегапопулярность в сети

Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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