Карантин в Челябинске из-за коронавируса: что не работает и закрыто для посещения в ближайшие дни

Эта суббота, 28 марта, у большинства горожан нерабочая. По распоряжению президента России выходные продлятся ближайшие девять дней. Погода стоит весенняя, есть большой соблазн провести день активно. Но планировать слишком насыщенные выходные не стоит — магазины, кафешки, театры и даже парки в Челябинске под замком.

С сегодняшнего дня, 28 марта, и до 5 апреля прекращают работу

— розничные магазины (кроме тех, что торгуют продуктами питаниями и вещами первой необходимости, а также аптек);

— все кафе, рестораны, кондитерские и прочие общепиты (кроме столовых на работающих предприятиях);

— фитнес-залы;

— сауны и бани;

— челябинский зоопарк;

— парки отдыха: ЦПКиО им. Гагарина, Горсад им. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» (гулять можно только в Городком бору);

— ТРК;

— стоматологии (за исключением помощи при острой боли).

Еще раньше в Челябинске были закрыты театры, кинотеатры, музеи, ночные клубы, кальянные и детские развлекательные центры.

Также до 1 июня на Южном Урале приостановлена работа санаториев, домов отдыха и горнолыжных центров. Закрыты для посещения заповедники Зюраткуль и Таганай.

Власти призвали простых челябинцев по возможности не выходить в это время из дома, а пенсионеров — ходить в магазины в определенные для них «ветеранские часы», когда там нет большого скопления граждан.

В социальных сетях на неделе появилась информация о том, что полиция будет проводить рейды по улицам и штрафовать нарушителей карантина из числа детей.

— Однако это не так, информация ложная, — замечают в полиции.

И напоминают: за распространение фейков, которые создают угрозу общественному порядку и безопасности, горожанам грозит административная ответственность. Так, в Озерске на днях молодую женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, а 12-летнюю девочку и ее родителей вызвали на беседу в полицию.

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