Карантин в Челябинске из-за коронавируса: что не работает и закрыто для посещения в ближайшие дни
Эта суббота, 28 марта, у большинства горожан нерабочая. По распоряжению президента России выходные продлятся ближайшие девять дней. Погода стоит весенняя, есть большой соблазн провести день активно. Но планировать слишком насыщенные выходные не стоит — магазины, кафешки, театры и даже парки в Челябинске под замком.
С сегодняшнего дня, 28 марта, и до 5 апреля прекращают работу
— розничные магазины (кроме тех, что торгуют продуктами питаниями и вещами первой необходимости, а также аптек);
— все кафе, рестораны, кондитерские и прочие общепиты (кроме столовых на работающих предприятиях);
— фитнес-залы;
— сауны и бани;
— челябинский зоопарк;
— парки отдыха: ЦПКиО им. Гагарина, Горсад им. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» (гулять можно только в Городком бору);
— ТРК;
— стоматологии (за исключением помощи при острой боли).
Еще раньше в Челябинске были закрыты театры, кинотеатры, музеи, ночные клубы, кальянные и детские развлекательные центры.
Также до 1 июня на Южном Урале приостановлена работа санаториев, домов отдыха и горнолыжных центров. Закрыты для посещения заповедники Зюраткуль и Таганай.
Власти призвали простых челябинцев по возможности не выходить в это время из дома, а пенсионеров — ходить в магазины в определенные для них «ветеранские часы», когда там нет большого скопления граждан.
В социальных сетях на неделе появилась информация о том, что полиция будет проводить рейды по улицам и штрафовать нарушителей карантина из числа детей.
— Однако это не так, информация ложная, — замечают в полиции.
И напоминают: за распространение фейков, которые создают угрозу общественному порядку и безопасности, горожанам грозит административная ответственность. Так, в Озерске на днях молодую женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, а 12-летнюю девочку и ее родителей вызвали на беседу в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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