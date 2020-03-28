2020-03-28T09:16:12+03:00
Общество

Карантин в Челябинске из-за коронавируса: что не работает и закрыто для посещения в ближайшие дни

На карантин в Челябинске из-за коронавируса ушли практически все организации досуга и большинство точек общепита
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Останьтесь дома и проведите день с близкими.Останьтесь дома и проведите день с близкими.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Эта суббота, 28 марта, у большинства горожан нерабочая. По распоряжению президента России выходные продлятся ближайшие девять дней. Погода стоит весенняя, есть большой соблазн провести день активно. Но планировать слишком насыщенные выходные не стоит — магазины, кафешки, театры и даже парки в Челябинске под замком.

С сегодняшнего дня, 28 марта, и до 5 апреля прекращают работу

— розничные магазины (кроме тех, что торгуют продуктами питаниями и вещами первой необходимости, а также аптек);

— все кафе, рестораны, кондитерские и прочие общепиты (кроме столовых на работающих предприятиях);

— фитнес-залы;

— сауны и бани;

— челябинский зоопарк;

— парки отдыха: ЦПКиО им. Гагарина, Горсад им. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» (гулять можно только в Городком бору);

— ТРК;

стоматологии (за исключением помощи при острой боли).

Еще раньше в Челябинске были закрыты театры, кинотеатры, музеи, ночные клубы, кальянные и детские развлекательные центры.

Также до 1 июня на Южном Урале приостановлена работа санаториев, домов отдыха и горнолыжных центров. Закрыты для посещения заповедники Зюраткуль и Таганай.

Власти призвали простых челябинцев по возможности не выходить в это время из дома, а пенсионеров — ходить в магазины в определенные для них «ветеранские часы», когда там нет большого скопления граждан.

В социальных сетях на неделе появилась информация о том, что полиция будет проводить рейды по улицам и штрафовать нарушителей карантина из числа детей.

— Однако это не так, информация ложная, — замечают в полиции.

И напоминают: за распространение фейков, которые создают угрозу общественному порядку и безопасности, горожанам грозит административная ответственность. Так, в Озерске на днях молодую женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, а 12-летнюю девочку и ее родителей вызвали на беседу в полицию.

Достоверные новости о коронавирусе читайте на сайте KP.RU в разделе «Коронавирус в Челябинской области 2020».

К ЧИТАТЕЛЯМ

А как вы развлекаетесь и чем занимаетесь в эти дни?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убираемся на даче после зимы: как не подхватить хантавирус?
Жителей России отправили на карантин – впереди целая неделя выходных. Просят сидеть дома. Или отправиться на дачи, если есть возможность сделать это, не пользуясь общественным транспортом. Хорошая, кстати, идея: свежий воздух и нет массового скопления люд
Новости 24
Жителям Челябинска напомнили о штрафах, которые ждут за нарушение карантина
«Останься дома»: медики и музейные работники из Челябинска поддержали мировой челлендж
В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек
Малыша, обожженного во время взрыва в Магнитогорске, переводят в Челябинск
Бизнес в Челябинской области и коронавирус: предпринимателям бесплатно дадут антикризисные советы
Авиакомпания «Победа» отменяет рейсы Москва — Челябинск
Челябинские театры ушли в онлайн
Это просто тэг: художник, закрасивший рисунки Челябинского урбаниста, рассказал о себе
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 апреля по 5 марта 2020: как будут начислять зарплату
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 апреля по 5 марта 2020: как будут работать судебные приставы
Никаких поездок в Екатеринбург: в Челябинской области отменяют междугородние автобусы
Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру омбудсмена Челябинской области
Текслер записал обращение к южноуральцам по поводу новых ограничений из-за коронавируса
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
В центре Челябинска высадили крепкие молодые липы
В Челябинске горожан не пустят в парки из-за коронавирусной инфекции
В мэрии Челябинска разъяснили график МФЦ во время нерабочей недели
Зачем в Челябинске на площади Революции срубят елки
В Челябинской области военные проведут учения в условиях вирусной атаки
Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений
Как жителям Челябинска оплатят предстоящую нерабочую неделю
В Магнитогорске в дом, где прогремел взрыв, возвращаются жильцы
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Старейший ветеран ЧМК празднует свое 105-летие
В Магнитогорске жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа, разрешили вернуться в квартиры