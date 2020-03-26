2020-03-26T08:38:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Подростка и взрослую женщину наказали за распространение фейков о коронавирусе в Челябинской области

Обе выложили в соцсети слухи
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В соцсетях много фейков. Ищите новости о Covid-19 в СМИ.В соцсетях много фейков. Ищите новости о Covid-19 в СМИ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Двум жительницам Озерска пришлось ответить за распространение устрашающей информации о Сovid-19. Непроверенные слухи дама и подросток распространяли в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

32-летняя жительница Озерска услышала в маршрутке разговор о коронавирусе и опубликовала его содержание на своей странице в социальных сетях под видом достоверной информации.

— Своим поступком женщина создала угрозу общественной безопасности. Поэтому на нее составили протокол и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Компроментирующая запись с ее страницы удалена, — говорят в ведомстве.

Еще одна 12-летняя школьница из Озерска предложила администратору интернет-сообществ разместить новость о смерти человека от коронавируса. Подростку вынесли официальное предупреждение. С родителями ребенка провели профилактическую беседу.

Достоверные новости о коронавирусе читайте на сайте KP.RU в разделе «Коронавирус в Челябинской области 2020».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий

Женщина нецензурно высказалась о гражданах Китая (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот-вот замкнет проводку»: школа в Челябинской области несколько лет живет с протекающей крышей
Подростка и взрослую женщину наказали за распространение фейков о коронавирусе в Челябинской области
Больничные листы в Магнитогорске проверяет робот
Лестница из бетона обрушилась в жилом доме в Челябинской области
МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области
Жителям Челябинска предлагают обработку квартир от коронавируса
«Есть гречку и повышать рождаемость»: зауральцы рассказали, чем планируют заняться во время нерабочей недели
Житель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски
Губернатор Челябинской области рассказал, как будут работать детские сады в отпускную неделю
Новые пособия для семей с детьми в Челябинске 2020: кому положены выплаты
Неизвестные сообщили о «минировании» сразу двух самолетов из Москвы в Челябинск
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Челябинске
Больных коронавирусом южноуральцев просят не контактировать со своими питомцами
МФЦ Челябинска будут работать по предварительной записи
В Челябинске начали дезинфицировать маршрутки
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам