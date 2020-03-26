Подростка и взрослую женщину наказали за распространение фейков о коронавирусе в Челябинской области

26 Март 2020 2020-03-26T08:38:25+03:00

В соцсетях много фейков. Ищите новости о Covid-19 в СМИ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Двум жительницам Озерска пришлось ответить за распространение устрашающей информации о Сovid-19. Непроверенные слухи дама и подросток распространяли в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

32-летняя жительница Озерска услышала в маршрутке разговор о коронавирусе и опубликовала его содержание на своей странице в социальных сетях под видом достоверной информации.

— Своим поступком женщина создала угрозу общественной безопасности. Поэтому на нее составили протокол и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Компроментирующая запись с ее страницы удалена, — говорят в ведомстве.

Еще одна 12-летняя школьница из Озерска предложила администратору интернет-сообществ разместить новость о смерти человека от коронавируса. Подростку вынесли официальное предупреждение. С родителями ребенка провели профилактическую беседу.

Достоверные новости о коронавирусе читайте на сайте KP.RU в разделе «Коронавирус в Челябинской области 2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU