2020-03-28T13:56:50+03:00
Общество

Результаты анализа на кронавирус в Челябинске начнут сообщать в два раза быстрее

В городе-миллионнике открыли вторую специализированную лабораторию
Ирина ГОЛЛАЙ
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Курьер передает контейнер с пробами через небольшое окошко в стене.Курьер передает контейнер с пробами через небольшое окошко в стене.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В субботу, 28 марта, в Челябинске открылась вторая специализированная лаборатория, где будут делать анализы на коронавирус. Она работает на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. До этого тесты на Covid-19 проводили лишь в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ СНИЖАЛИ СКОРОСТЬ

— Единственная лаборатория справлялась с потоком проб, но большие объемы снижали скорость обработки биоматериалов. Вторая лаборатория на улице Пекинской позволит нам узнавать результаты практически в два раза быстрее, — рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Контейнер обрабатывают антисептиком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Контейнер обрабатывают антисептиком.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Результаты анализа будут известны спустя четыре часа после того, как пробу возьмут в работу. При работе единственной лаборатории ожидать результат приходилось по восемь часов. А сейчас региону важно выиграть время.

КОГО ПРОВЕРЯЮТ НА COVID-19

На утро субботу, 28 марта, в Челябинской области коронавирус подтвержден у девяти человек (последний случай подтвердился в субботу после полудня). Еще 18 предварительно положительных анализов находятся в работе.

Все сотрудники надежно защищены от заражения Covid-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все сотрудники надежно защищены от заражения Covid-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В первую очередь, анализ на коронавирус делают тем, кто прилетает из-за границы. Мазок из носа и зева берут прямо в аэропорту, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Также анализы обязательно делают всем больным с пневмонией. И выборочно — людям с симптомами ОРВИ.

— Если человек рассказал на приеме, что имел контакты с людьми, у которых может быть коронавирус, лечащий врач даст направление на анализ. Помимо этого, любой житель области может лично позвонить на горячую линию по телефону 8 (351) 240-15-16 и сообщить о своих опасениях. Телефон работает круглосуточно. По усмотрению лечащего врача у него также возьмут мазок, — замечает Марина Сергеева.

Пробы отправляют на молекулярную диагностику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пробы отправляют на молекулярную диагностику.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анализ на коронавирус делают в два этапа. Подробнее о процедуре журналистам КП рассказали во время презентации новой лаборатории на Пекинской.

После того, как медицинский курьер привозит контейнер с пробирками в лабораторию, ее сотрудники сначала дезактивируют биоматериалы, то есть делают их безопасными для лаборантов. А потом проводят молекулярную диагностику. Специальная автоматическая станция раскладывает вирус на рибонуклеиновую кислоту (РНК), делает ДНК-матрицу, размножает вирус и считывает результаты.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПРОВЕРКА В НОВОСИБИРСКЕ

По словам Марины Сергеевой, обе лаборатории Челябинска позволяют поставить окончательный диагноз — есть у человека коронавирус либо коронавируса нет.

Если результат положительный, но смущает специалистов, его отправят на перепроверку в Новосибирск.

Если результат положительный, но смущает специалистов, его отправят на перепроверку в Новосибирск.

Однако спорные пробы регион отправляет в Новосибирск, где наряду с лабораториями Москвы и Санкт-Петербурга, используют более чувствительные методики определения вируса. При этом в Новосибирск посылают только те пробы, которые уже дали положительный результат.

Сотрудники лаборатории не контактируют с вирусом - анализ ведут машины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники лаборатории не контактируют с вирусом - анализ ведут машины.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы охватить более оперативной диагностикой другие территории Челябинской области, будут открыты аналогичные лаборатории в Миассе и в Магнитогорске. В этих городах также есть подтвержденные случаи коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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