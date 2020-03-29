Скандал в больнице Магнитогорска: подросток изнасиловал 9-летнего мальчика

Семилетний сын Юлии Мухиной стал свидетелем сексуального насилия в детской больнице №3 Магнитогорска. Ребенок увидел непотребную сцену, когда зашел в свою палату.

— Мы возим сына на дневной стационар в одно из отделений с понедельника. В пятницу вечером, 27 марта, мы его в очередной раз забрали. По дороге домой он начал рассказывать о домогательствах со стороны 16-летнего подростка. Наш сын на предложения школьника отвечал отказом, дома обо всем молчал. Заговорить его заставила интимная сцена, которую он случайно увидел в палате, с участием 9-летнего мальчика и того подростка. При этом эти дети лежат в других палатах, — говорит Юлия.

ПОСЛЕ БЕСЕДЫ ПОДРОСТОК СБЕЖАЛ

Родители после услышанного возвратились в больницу и обратились к врачам за объяснениями.

— В больнице были удивлены, когда потерпевший мальчик рассказал о произошедшем, а подросток признался в том, что совершил. Врач детей по разным палатам распихал, а медсестре сказал следить, чтобы один мальчик к другому не приходил. Но она вообще ушла, пустой коридор остался. Мы говорили врачу, что нужно звонить родителям потерпевшего мальчика, но тот объяснил, что они из Фершампенуаза (село в Нагайбакском районе — прим.авт.) это в 50 км от города, нет смысла звонить. В итоге мальчик сам позвонил родителям, и они приехали в город, — рассказал КП-Челябинск Михаил Мухин.

Подросток не сразу сознался в том, что натворил. Только когда заговорил мальчик, которого он совратил. Парень отпирался, умолял не сообщать родителям и в полицию. А после и вовсе сбежал из больницы. Но вскоре его задержали полицейские.

— Мы говорили врачу: «Следите, пожалуйста, за ним, он сбежит». Врач сказал: «Я же не буду с ним сидеть». Когда мы уже были у следователя, нам сообщили, что парень сбежал каким-то образом, хотя в больницу попасть и выбраться не так-то просто, тем более в карантин.

ПОСТРАДАЛИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДЕТЕЙ

После ЧП пострадавшего мальчика забрали домой, его родители тоже обратились к силовикам.

Мухины возили сына в больницу после случившегося, чтобы снять швы — мальчик на позапрошлой неделе поранил ухо, рану зашивали. На днях уже ребенка выпишут.

— Нам сказали, что будет предоставлен психолог. Но пока что никакого психолога не было.

По словам родителей, дети в больнице жаловались персоналу, что их обижают. Но на их жалобы никто не отреагировал. Юлия выложила пост о произошедшем в соцсетях. Ей стали писать магнитогорцы, что в больнице давно творится бардак и этот случай не единичный.

ОФИЦИАЛЬНО

В областном минздраве сообщили, что в случившемся сейчас разбираются силовики. В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области информацию пока не подтверждают, попросили перезвонить в понедельник.

Из собственных источников в правоохранительных органах нам стало известно, что подросток находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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