«Ветеранские часы» в магазинах и аптеках: в Челябинской области вводится жесткий карантин из-за угрозы коронавирусной инфекции

В пятницу, 27 марта, глава Челябинской области объявил о расширении режима карантинных действий в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, сегодняшнее утро на Южном Урале восемь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 12 — условно подтвержденных. Пробы отправлены для окончательного диагноза в новосибирский центр «Вектор».

ЗАКРЫВАЮТСЯ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

— Ранее было введено ограничение по числу участников до 50 человек для развлекательных мероприятий. В настоящий момент ограничение по 50 человекам полностью снято. Мероприятия полностью приостановлены, — сказал Текслер.

Временно закрыта библиотечная сеть и учреждения культуры и досуга.

С 28 марта по 4 апреля закрываются кафе, рестораны, кондитерские. За исключением дистанционной торговли. И заводских столовых.

— Ограничения не будут распространяться на предприятия общепита, осуществляющих организацию питания для работников на рабочих местах, — уточнил губернатор.

С завтрашнего дня приостанавливается работа магазинов розничной торговли. За исключением аптек, продовольственных магазинов. Остается продажа непродовольственных товаров первой необходимости. Разрешена интернет-торговля с доставкой покупок на дом.

С 28 марта до 5 апреля приостанавливается работа фитнес-центров, бань, саун, бассейнов.

На этот же срок приостанавливается работа стоматологических клиник за исключением неотложной помощи.

В ЗАПОВЕДНИКИ ПОПАДЕМ ЛЕТОМ

С 28 марта по 1 июня на Южном Урале приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, работа горнолыжных центров на курортах федерального, регионального и местного значения. Закрыты для посещения заповедники.

На Зюраткуль попадем летом. Фото: Архив "КП".

НУЖНО ОСТАТЬСЯ ДОМА

— Хотел бы обратиться к жителям Челябинской области. Нужно остаться дома. Все эти ограничительные меры вводятся для сохранения здоровья, — сказал Алексей Текслер. — Нужно ограничить контакты, остаться дома.

А дома себя можно занять просмотром фильмов и ТВ-программ: федеральные и региональные телеканалы подготовят насыщенную программу развлекательного характера.

— Вчера мы собрали на совещание интернет-провайдеров. На Южном Урале работает пять крупных компаний, есть небольшие. Все они продолжат работу и на срок действия ограничений не будут даже ждать клиентов-должников.

Должников от Интернета не отключат.Фото: Ксения КАЗАКОВА

ЧИНОВНИКОВ ОТПРАВИЛИ В ОТПУСК

Карантинные мероприятия не коснутся предприятий обеспечения жизнедеятельности. Отвечающие за тепло-, водо-, газо- и электроснабжение работают как и прежде. На рабочих местах сотрудники ЖКХ, компаний по вывозу и утилизации отходов. Работают медучреждения, соцзащита, общественный транспорт. Губернатор допустил, что число рейсов муниипального общественного транспорта сократится.

В городах и районах области чиновники уходят во временный отпуск. Работает в прежнем режиме министерство социальных отношений, минздрав и министерство общественной безопасности.

— Работу других государственных структур рекомендовано ограничить. В среднем, от 10 до 30% сотрудников останутся на своих местах. Остальные будут дома. Сейчас по линии каждого министерства определяем списки работающих, -говорит губернатор. — Работают без ограничений правоохранительные структуры, МЧС.

ПЕНСИОНЕРАМ НУЖНО СИДЕТЬ ДОМА

Пожилым жителям Южного Урала настоятельно рекомендовано сократить число поездок в транспорте и походов в магазин.

— Из режима рекомендаций мы переходим к режиму самоизоляции, — сказал Текслер. — С возможностью контроля соблюдения режима. Например, с помощью средств связи. Но мы надеемся, что люди понимают степень ответственности за свое здоровье и здоровье близких. Наказаниями никого пугать не хочу.

Но, тем не менее, если появятся федеральные правовые меры в виде увеличенных штрафов за нарушение карантина, подчеркнул губернатор, ими воспользуются.

В магазинах и аптеках появятся утренние ветеранские часы, чтобы пожилые люди покупали продукты и лекарства в самые «стерильные» часы, когда посетителей мало, а площади дезинфицированы.

В аптеках появятся ветеранские часы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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