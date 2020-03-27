В Челябинске сняли модный клип про любовь, не потратив ни рубля

Рэпер Т1M0N и ведущий утреннего шоу на радио «Континенталь» выпустил клип на песню «Зачем мне этот город». Съемки проходили в узнаваемых челябинских локациях: популярном ночном клубе, городском бору и обновленном аэропорте. Над его созданием работала большая команда, но при этом не было потрачено ни рубля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769116" frameborder="0"></iframe> В Челябинске сняли клип «на 0 рублей».Автор песни: Т1M0N, видео: видеостудия «Август»

— Все началось с областного проекта по созданию короткометражных фильмов «Твори кино». Мы сняли клип на песню 9 грамм и Alina Orlova «Ласковый зверь», который можно увидеть во ВКонтакте. Победили в номинации «Лучший музыкальный клип» и спонсор конкурса радио «Континенталь» пригласил нас снять клип для их исполнителя T1M0Nа, — рассказала КП-Челябинск сценарист и режиссер Ида Сметанина.

Так проходили съемки клипа. Фото: видеостудия «Август»

Еще закулисье. Фото: видеостудия «Август»

Удалось собрать людей, которые хотят развивать качественное кино в Челябинске. Все они загорелись идеей и согласились работать бесплатно.

— Мы начали обсуждать клип в декабре, в январе снимали: три дня по восемь часов, в феврале монтировали. Потом были правки и корректировки. Думали снимать в Зюраткуле или в Сатке. Но когда ездили осматривать локации, оказалось, там очень много снега, буквально по пояс. А очень хотелось показать красоту уральской природы. В итоге мы снимали на Изумрудном карьере в Челябинске, прямо на льду, — вспоминает Ида.

— Еще мы снимали сцены в клубе «Опера». Там был забавный момент: не пришли танцоры для массовки, всего было четыре человека. Тогда я пошла в ТРЦ «Куба» и набрала массовку там, приглашала всю молодежь.

Узнаете локацию? Новый терминал в челябинском аэропорту. Фото: видеостудия «Август»

Главную роль в клипе сыграла модель Ксения Таричко. Фото: видеостудия «Август»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769122" frameborder="0"></iframe> Бэкстейдж клипа «Зачем мне этот город».Видео: видеостудия «Август»

15 февраля клип впервые увидели зрители. Презентация прошла в ледовой арене «Трактор» и была приурочена ко Дню влюбленных.

Однако в Сети видеоролик появился только вчера, 26 марта. Т1M0N решил, что в клипе не хватает еще одного кадра — взлетающего самолета. Команда ждала месяц разрешения на съемку от аэропорта, и вот на прошлой неделе последний пазл в картину был поставлен.

Съёмки шли три дня по восемь часов. Фото: видеостудия «Август»

Презентация клипа прошла в ЛА «Трактор» 15 февраля. Фото: видеостудия «Август»

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