2020-03-27T15:28:41+03:00
Общество

Перенос ОГЭ 2020 в Челябинске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для выпускников девятых классов

Перенос ОГЭ в Челябинске назвали разумными решением. Экзамены начнутся 9 июня 2020 года
Ольга АНТОНОВА
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Перенос сроков сдачи ОГЭ 2020 в Челябинске: причина - в распространении коронавирусной инфекции.Перенос сроков сдачи ОГЭ 2020 в Челябинске: причина - в распространении коронавирусной инфекции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В пятницу, 27 марта, стало известно о переносе ОГЭ-2020 в Челябинске. Из-за распространения в России коронавирусной инфекции федеральным министерством просвещения принято решение о переносе сроков сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году.

Новость озвучил министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

— Из-за эпидемиологической обстановки переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. Сдача ОГЭ для выпускников 9 классов стартует 9 июня. В ближайшее время Рособрнадзор опубликует новое расписание экзаменов. Выйдут методические рекомендации для регионов.

В министерстве образования и науки Челябинской области решение Москвы восприняли положительно:

— В непростых условиях распространения коронавирусной инфекции решение разумное, — сказала первый заместитель министра Елена Коузова. — Главное — успеть подготовиться к сдаче. Желательно, чтобы до этого времени дети вышли на очную учебу (до 5 апреля школьникам в Челябинске объявлены каникулы и карантин. — Прим. ред.). Требуется время для решения всех организационных вопросов. Но это же сложности взрослых, а не детей. Главное, чтобы новые сроки сдачи ОГЭ 2020 были увязаны со вступительной кампанией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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