Паника растет как на дрожжах: компьютеры оставили Челябинск без хлеба

В Челябинске в магазинах пропал хлеб. В одних полностью, в других — частично. А всего-то дел совсем ничего — произошел сбой на сервере хлебокомбината. Но народ кое-где уже начал паниковать: это, мол, наверняка, связано с вирусом!

За хлебом я стоял в очереди лет 60 назад, при Никите Хрущеве. Детишек, которые еще не ходили в школу, посылали в магазин, потому, что в одни руки давали по буханке хлеба из кукурузной муки. Зерна в стране не хватало, и его покупали у американцев. Сейчас Россия продает зерно за границу. Зерна навалом. А чего не хватает?

Ума, наверное. И это несмотря на то, что кругом все держится на «умной» технике. Нажал оператор кнопочку, и поехали по конвейеру пышные булочки! Но такая техника — дело тонкое, и поэтому может легко сломаться. И тогда — полный…

Люди смели даже позавчерашний хлебФото: Юлия РЕУТОВА

Американский авианосец «Джеральд Форд» спроектирован в системе 3D-дизайна. Кажется, само совершенство! Но конструкторы сделали промашку в самом неожиданном месте — здесь постоянно выходит из строя система туалетов. А обгаженный (простите!) корабль — это уже не боевая единица. На одну кислотную промывку туалетов, устроенных по типу «сортиров» сверхзвуковых истребителей, уходит по $400 тысяч! Кстати, хлебушек и другие продукты матросы здесь поднимают в столовые вручную — конструкторы промахнулись с устройством грузовых лифтов.

Мое поколение — советские люди. И поэтому, даже рассекая по городу на «Мерседесе», имеем в багажнике лопату, механический домкрат и такой же насос. А на кухне всегда под рукой кофемолка, которая приводится в движение при помощи одной человеческой силы. Я уверен, что на складах Госрезерва хранится полно всяких простых и понятных вещей, которые будут эффективно и надежно работать «в случае чего». Вещей, таких, как, например, кувалда и тачка — они-то не подведут никогда! Тот, у кого ручки на месте, сможет сам испечь хлебушек, а не побежит за бургером. И не будет биться в истерике, что не хватает круассанов и пармезана.

Вслед за гречкой в магазинах исчез хлебФото: Алексей МИКУШИН

Люди стали рабами технического прогресса. Даже страшно подумать, если завтра по какой-то причине замолчат все айфоны.

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