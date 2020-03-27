Пока все дома: как обстоят дела с гречкой и туалетной бумагой в супермаркетах Челябинска

После того, как президент России Владимир Путин объявил о том, что неделя с 30 по 5 апреля будет нерабочей, многие граждане сразу задумались о том, чтобы закупить первоочередные товары на случай дефицита. Несмотря на то, что в Челябинской области заготовлен продовольственный запас на два месяца, со всего региона поступают жалобы на пустые полки и дорогую гречку. Журналисты КП-Челябинск решили лично разобраться в вопросе и отправились по магазинам на поиски товаров первой необходимости.

В некоторых магазинах сразу несколько стеллажей отдали под бумагуФото: Ирина ФАДЮШИНА

Сразу успокоим всех тех, кто беспокоился о том, что после безумного спроса на туалетную бумагу во время эпидемии, средств гигиены не останется в магазинах. Рулоны есть. Причем много, а в некоторых магазинах даже по скидкам. Во всех четырех посещенных магазинах туалетной бумаги было даже с избытком. Например, в Пятерочке на Тухачевского стеллажи с ней расположены по всему магазину, а в магазине этой же сети по улице Ереванской и вовсе желтые ценники.

А где-то и вовсе средство гигиены отдают по скидкеФото: Ирина ГОЛЛАЙ

Впрочем, немного хуже обстоят дела с гречкой. Ажиотаж и падения курса рубля сделали свое дело, поэтому найти дешевую крупу нам не удалось. Почти во всех магазинах остались только дорогие пакетики. Рекордсменом по цене оказался один из магазинов сети SPAR, где гречка стоит аж 100 рублей. Впрочем, ценники на более дешевые аналоги остались. Скорее всего, их просто раскупают в первой половине дня.

Цены на гречку кусающие. Фото: Юлия Воронина

С сахаром ситуация очень неоднозначная. В некоторых магазинах полки ломятся от килограммов песка, тогда как в других на весь супермаркет от силы две-три пачки кускового сахара. Такая ситуация, например, происходит в «Перекрестке» на Братьев Кашириных. Но в целом, любители сладкого чая могут спать спокойно.

В половине магазинов остался только кусковой

Что интересно, в день нашего рейда почти во всех магазинах пропал хлеб. Некоторые жители сразу подумали, что все — раскуплено, а до конца нерабочей недели завоза не будет. Однако спешим успокоить вас. В дефиците хлебобулочных изделий оказалась виновата не человеческая паника, а компьютерная ошибка. Уже 27 марта ситуация устаканилась и граждане смело отправились за батоном или бородинским.

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