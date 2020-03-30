Режим повышенной готовности в Челябинске из-за коронавируса: роддом отдадут под «Коммунарку»

В понедельник, 30 марта, губернатор Алексей Теслер осмотрел мощности областной больницы №2 в Челябинске по улице Гагарина. Сейчас введен режим повышенной готовности в Челябинске из-за коронавируса. Если случится эпидемия COVID-2019, здесь появится местная «Коммунарка» — аналог крупной московской больницы.

Уже освобожден местный роддом: трехэтажное здание на 98 коек может увеличить свои мощности еще на 30 мест. В роддоме есть три аппарата ИВЛ и запас индивидуальных средств защиты. В ближайшее время минздрав региона поставит еще аппараты.

— Этажность здания не пересекается, у нас есть реанимационные палаты. Мы примем пациентов трех направлений: с подтвержденной инфекцией, прибывших из стран, где зафиксирована эпидемия и контактных больных, — рассказала главврач роддома Екатерина Воропаева.

Всего в областной «Коммунарке» будет развернута коечная база на 248 мест, с учетом роддома. Диагностический корпус, рассчитанный на прием больных и диагностику с выполнение анализов. Сейчас палаты перестраиваются под блоки изолятора.

В составе больницы будет и роддом, рассчитанный на 98 мест. В случае ЧС его можно увеличить еще 30 мест.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИРУС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ?

Кстати, если во время «неэпидемии» мамочку и малыша выписывают на 3-5 сутки после родов, то теперь — на 14 дней после взятия у мамы анализа на COVID-2019. У ребеночка тоже будут брать анализы.

Для будущих мам и нарожденных детей вирус опасен тем, что он поражает быстро делящиеся клетки. Эмбрион человека и плод — это быстро делящиеся клетки. Для беременных вирус коварен угнетением функции легких, ведь в период вынашивания ребенка из-за быстро растущего живота легкие мамы работают не в полную силу.

Важно отметить, что на сегодняшний день среди больных коронавирусом в Челябинской области нет беременных и детей.