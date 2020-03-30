«Проверять всех — пробирок не хватит»: вместо самоизоляции больная коронавирусом из Челябинской области вела активную светскую жизнь

В субботу, 28 марта, в Златоусте выявлен первый случай заражения коронавирусом. Женщина в возрасте подхватила болезнь на отдыхе в Таиланде. В Азию она летала с подругой. Вторая женщина не заболела — ее анализ на коронавирус отрицательный.

ХОДИЛА НА РАБОТУ, К КОСМЕТОЛОГУ, НА ПОМИНКИ

Для статистики дама из Златоуста «+1 зараженный». Санитарный врач заявляет: женщина сидела дома, только пару раз вышла на рынок и в магазин. Увы, но это неправда. В течение двух недель после прилета из-за границы (а это было 14 марта) дамочка вела активную светскую жизнь. Об этом КП-Челябинск рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

— Женщина продолжала жить в обычном режиме: ходила на свою торговую точку на рынке «Новый», в различные организации, побывала у косметолога, помогала соседке провести поминки. В это же время у ее подруги по отпуску скончался муж. Анализ на коронавирус ему, конечно, не делали. И еще не известно, от чего он скончался, — говорит Мухометьярова.

АНАЛИЗ НЕ ДЕЛАЮТ ДАЖЕ ТЕМ, КТО В ГРУППЕ РИСКА

По словам депутата, среди контактных первой очереди очень много людей. Кто-то пошутил: проверять всех, так пробирок не хватит. Самое страшное — взять мазки ни у кого не пытались.

— Среди контактных есть женщина в положении. Она сама обратилась в больницу и попросила провести тест. Но ей сказали: не паникуйте. У женщины-косметолога диагноз «астма». Она находится в группе риска по неблагополучному исходу болезни. Тест не сделали даже ей, — говорит Ольга Ивановна.

По воле рока и сама депутат оказалась причастной к этой истории. В высотном доме, где прописаны обе подружки, прилетевшие из Таиланда, живет помощник депутата Илья Михайлов. С одной из дам на днях он ехал в лифте. Именно у нее коронавирус не подтвердился. Однако пенсионерка могла стать переносчиком Covid-19. Она ходила к зараженной подружке, трогала там перила и кнопку лифта, близко общалась с больной гражданкой.

Илья Михайлов воспитывает трех дочек — две девочки ходят в садик и теоретически могут заразить там других. На прошлой неделе у Ильи появились признаки ОРВИ. Это может быть коронавирус. Михайлов сам позвонил на горячую линию и попросил провести ему тест. Анализ взяли только после того, как вмешалась Мухометьярова, но результат спустя двое суток до сих пор не известен.

Сегодня Ольга Мухометьярова считается контактером третьей очереди. Как и Илья Михайлов, она ушла на добровольную самоизоляцию.

«НЕ ХВАТАЕТ ТЕСТОВ? А ПОТОМ НЕ ХВАТИТ МЕСТА НА КЛАДБИЩЕ»

— Тревожит то, что все делают вид: все спокойно. На самом деле это не так. Мы должны делать тесты всем людям, которые контактировали с заболевшими. Именно так поступают в Германии, где болезнь еще удается сдержать. Это делают и в башкирском Сибае, где наш больной земляк торговал мясом. Там проверяют всех сотрудников рынка и покупателей, кто сам считает себя контактным. Если мы не будем массово делать тесты, то повторим судьбу Италии. Сейчас нам не хватает тестов, а потом не хватит места на кладбище, — говорит Ольга Мухометьярова.

Депутат призывает соблюдать карантинные меры и добровольно уходить на самоизоляцию.

Пик заражений коронавирусом в России, по последним оценкам, придется на начало мая.

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