2020-03-30T18:34:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый случай заражения коронавирусом в Челябинской области: доктор приехала с отдыха

Терапевт пополнила статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Женщину госпитализировали в МагнитогорскЖенщину госпитализировали в МагнитогорскФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Жительницу Брединского района, вернувшуюся из-за границы доставили в медучреждение Магнитогорска. Новый случай заражения коронавирусом шокирует тем, что на больничной койке оказалась терапевт.

— У нее условно положительный диагноз. По стране пребывания не могу сказать точно. Все контакты отрабатываем, - прокомментировала журналисту КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По слухам, врач отказывалась от госпитализации – пришлось вызывать под подмогу полицейских.

Вероятно, женщину ничему не научила история главного внештатного инфекциониста ставропольского Минздрава Ирину Санникову, которую журналисты прозвали «доктор зло». Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», медик вещавшая о важности самоизоляции, скрыла поездку в Мадрид и не стала проходить карантин. Итог печальный: от нее заразилось 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске начали мыть фонари и дороги
Жительница Украины, заразившая местные села коронавирусом, боится расправы от соседей
Владимир Путин вновь попросил граждан серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
Проверка слуха: врач из Челябинской области заболела коронавирусом
Челябинские власти попросили помощи губернатора в ремонте дорог
«Освободите проезд». Регоператор Челябинской области запустил флешмоб против неправильной парковки
Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию
Юбилейный: пятый рейс «Москва-Челябинск» компании S7 заминирован
УФАС нашла нарушения в рекламных листовках о замене энергосчетчиков в Челябинске
«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно
Режим полной самоизоляции в Челябинске: введут ли в городе из-за коронавируса
При оформлении регионального маткапитала у мамы из Челябинска попросили несуществующий документ
Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции: горожане заявили, что их заставляют приходить в офисы