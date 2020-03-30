Новый случай заражения коронавирусом в Челябинской области: доктор приехала с отдыха

Жительницу Брединского района, вернувшуюся из-за границы доставили в медучреждение Магнитогорска. Новый случай заражения коронавирусом шокирует тем, что на больничной койке оказалась терапевт.

— У нее условно положительный диагноз. По стране пребывания не могу сказать точно. Все контакты отрабатываем, - прокомментировала журналисту КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По слухам, врач отказывалась от госпитализации – пришлось вызывать под подмогу полицейских.

Вероятно, женщину ничему не научила история главного внештатного инфекциониста ставропольского Минздрава Ирину Санникову, которую журналисты прозвали «доктор зло». Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», медик вещавшая о важности самоизоляции, скрыла поездку в Мадрид и не стала проходить карантин. Итог печальный: от нее заразилось 11 человек.