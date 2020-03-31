Самым опасным местом сейчас являются супермаркеты и аптеки — сюда стекаются целые потоки людей. А в аптеки приходят, как правило, заболевшие. Разбираемся, как работает доставка лекарств в Челябинске в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой.

ДВЕ АПТЕКИ НА МИЛЛИОН

Увы, но даже в городе-миллионнике доставкой на дом занимаются не все аптеки. Например, «Живика», «Исток-Фарма», «Фармлэнд» не предлагают челябинцам эту услугу. Все они приглашают своих покупателей в стационарные торговые точки. Городские аптеки сейчас открыты практически все — под замком только те, что находятся в закрытых на карантин торговых центрах.

В Челябинске мы нашли только две аптечных сети, которые возят лекарства на дом. Доставка - от ста рублей. Если сумма покупки большая, лекарства могут привезти бесплатно.

ОДИНОКИМ 65+ ПОМОЖЕТ СОЦЗАЩИТА

Доставить лекарства на дом в Челябинске может и соцзащита. Правда, ведомство помогает не всем, а только одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Для этого пожилой человек или его родственник из другого города должны сделать заявку.

Алгоритм действий такой:

1. Позвонить на горячую линию министерства по телефону 8-919-304-63-00. Либо позвонить в комплексный центр социального обслуживания

по месту жительства с 8.30 до 16.00:

— Калининский район: 790-24-97;

— Курчатовский район: 225-23-62;

— Ленинский район: 256-36-46, 256-30-73;

— Металлургический район: 735-69-36; 735-68-85;

— Советский район: 261-84-49, 261-85-78,

— Тракторозаводский район: 775-52-26, 775-49-54;

— Центральный район: 240-15-16, 731-70-05, 232-08-69.

2. Сделать заявку и дождаться звонка из социальной защиты: вам сообщат, когда именно придет помощник, а также — его фамилию и имя.

3. Дождаться соцработника. Проверить его служебное удостоверение или паспорт.

4. Заполнить письменное заявление, обговорить будущую покупку и передать соцработнику деньги (соцработник в ответ передаст вам расписку на энную сумму).

5. Дождаться повторного визита соцработника с лекарством, взять себе чеки и подписать акт выполненных работ в двух экземплярах.

Сама доставка — бесплатная. Кроме лекарств, вы также можете попросить о доставке продуктов.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТАМ

В Челябинской области более 210 тысяч человек имеют право на бесплатные лекарства по льготным рецептам. Это инвалиды, дети-инвалиды, пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, с онкологическими заболеваниями и другие категории граждан.

— Выдача льготных рецептов производится в соответствии с диагнозом, порядками оказания и стандартами медицинской помощи после осмотра пациента, в том числе на дому. В настоящее время аптечные организации осуществляют отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам, — заверили КП-Челябинск в пресс-службе областного минздрава.

На днях мы рассказывали о том, как заказать еду на дом. Читайте в нашем отдельном материале.

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