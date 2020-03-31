Меры поддержки бизнеса в Челябинске в связи с коронавирусом: какие будут введены и когда начнут действовать

Во вторник, 31 марта, губернатор Челябинской области на брифинге озвучил меры поддержки бизнеса в Челябинске в связи с коронавирусом.

Малый и средний бизнес Южного Урала поддержат налоговыми льготами.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК. ВПЛОТЬ ДО ОДНОГО РУБЛЯ

— Мы определились с пакетом мер поддержки для предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от складывающейся ситуации по коронавирусу. Федеральным правительством перечень отраслей утвержден, и на 100% он совпадает с региональным, — пояснил губернатор

Для каких предприятий на 2020 год власти Челябинской области введут налоговые льготы. Для работающих по упрощенной системе налогообложения ставки снизятся с 6 до 1%.

Для работающих по схеме «доходы минус расходы» — с 10 до 5%, по единому налогу на вмененный доход — с 15 до 7,5%. Фактически обнулена стоимость патента для индивидуальных предпринимателей: до одного рубля.

— Перечисленные меры помогут 20 тыс. предпринимателям Челябинской области малого и среднего уровня, — подчеркнул губернатор. — Кроме того, на 290 млн руб через докапитализацию Фонда микрокредитования и Гарантийного фонда мы направляем средства в «Территорию Бизнеса» на поддержку предпринимателей из того же льготного списка наиболее пострадавших отраслей.

Снижена процентная ставка на льготные займы, которые выдает «Территория бизнеса» до 3 млн руб под один процент годовых. Ранее это было шесть процентов. Предусмотрена отсрочка первого платежа по основному долгу на полгода на поручительства Гарантийного фонда со сниженной стоимостью 0,5% вместо 1,5%.

Для тех предприятий, у которых есть микрозайм «Территории Бизнеса» и поручительства Гарантийного фонда, по поручению губернатора пересмотрены условия с аналогичным снижением стоимости финансовых ресурсов и предоставлении отсрочки платежей по основному долгу.

Кроме того, в случае необходимости кредиты будут реструктурированы.

ЛЮДЕЙ НЕ СОКРАЩАТЬ

При этом, подчеркнул губернатор, есть одно условие: льготами можно воспользоваться, если предприниматель не сокращает рабочие места на предприятиях. На финансовую поддержку по линии «Территории Бизнеса» смогут рассчитывать около 250 предприятий с сохранением трех тысяч рабочих мест.

— Мы продолжаем следить за ситуацией. Возможно снижение ставок имущественного, транспортного, единого сельскохозяйственного налогов. Эти меры в проработке, — заявил губернатор.

Пакет мер поддержки предпринимателей начнет действовать в ближайшее время

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