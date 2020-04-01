Всеобщий режим самоизоляции в Челябинской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Уже около суток действует всеобщий режим самоизоляции в Челябинской области 2020. У жителей очень много вопросов .

Публикуем ответы на самые острые.

О СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

Согласно распоряжению губернатора, южноуральцы должны находиться на так называемой социальной дистанции. Это — полтора метра друг от друга. Дистанцироваться нужно и в общественных местах, в транспорте. Исключение — такси.

«ЖИТЬ ДОМА»

Во время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области южноуральцы должны находиться дома, работать из дома, перейдя на «удаленку», если это технически возможно.

Исключения:

— обращение за срочной медицинской помощью;

— прямая угроза жизни и здоровью;

— услуги доставки;

— транспортные услуги;

— следование к месту работы и обратно;

— передвижение по городу или области по работе, если профессиональная деятельность не приостановлена по губернаторскому распоряжению;

— походы в магазин за продуктами, в аптеку — за лекарствами;

— выгул домашних животными на расстоянии не более 100 метров от жилья;

— вынос мусора.

На время действия всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области закрыты магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, парикмахерские. Закрыты парки. Словом, общественные места массового посещения.

Закрыты кинотеатры, театры, библиотеки, ТРК. Отменены спектакли и концерты, другие массовые мероприятия.

Аптеки открыты.Фото: Артем КИЛЬКИН

СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ ОТМЕНЕНЫ!

Во время всеобщего режима самоизоляции отменены государственная регистрация заключения и расторжения браков. Что же, у подавших заявление есть время крепко подумать: верный ли шаг они делают?

Свадьбы перенесли. Не отменили. Фото: Архив КП.

В СПИСКЕ ЗНАЧИТСЯ

Даже сейчас в Челябинской области работают супермаркеты и продмаги, аптеки, зоомагазины. Много работы у служб доставки. Открыты салоны связи и магазины с товарами первой необходимости.

Узнать список работающих предприятий можно на горячей линии регионального Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Тел. 8 (351) 214 14-63.

Работодатели могут задать вопросы о работе предприятий в период всеобщего режима самоизоляции по тел. 8-800-350-24-74.

УЕДЕМ ЛИ НА АВТОБУСЕ?

Автора этих строк накануне подождал… троллейбус. «Рогатая машина» уже отъезжала от остановки, и не в карантин перед носом опоздавшего на посадку пассажира обычно закрывали двери. А вчера, в первый вечер всеобщего режима самоизоляции, когда пассажиропоток упал, кондуктор сказал: «Заходите, мы вам рады!». И это — в вечерний час-пик!

Во время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области общественный транспорт продолжит работать, но в сокращенном режиме.

«АЛЛО, ТАКСИ!»

Службы такси работает с соблюдением необходимых мер безопасности. Но таксисты жалуются: пассажиров стало гораздо меньше.

РАЗРЕШЕНЫ ЛИ ПОЕЗДКИ ПО ОБЛАСТИ?

Как быть, если престарелые родственники живут в другом городе? Можно ли их навестить, привести продукты и лекарства?

Поездки по области разрешены. Но только на личном или общественном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности. И в крайних случаях. Продукты, лекарства южноуральцам старше 65 лет принесут по заявке соцработники.

Пенсионерам на улицу выходить нельзя. Одиноким продукты и лекарства доставят соцработники и волонтеры.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ?

Временно — нет. Коронавирус сохраняется на поверхностях, в том числе на уличных тренажерах. Запрещены и пробежки.

Занятия на уличных тренажерах запрещены! Фото: Архив КП.

НЕ ХОДИТЕ В БОЛЬНИЦУ

Поликлиники, как все медучреждения, работают в особом режиме. Отменены профосмотры, диспансеризация. Перенесена плановая госпитализация в стационар. Разумеется, не в крайних случаях. Врача лучше вызывать на дом: очереди у кабинетов в поликлиниках нежелательны.

Эта же рекомендация касается пожилых людей: коронавирусная инфекция для них особенно опасна. Врача следует вызывать на дом. Даже с обострением хронических недугов.

ПРОГУЛКИ С КОЛЯСКОЙ

Отменены! Всеобщий режим самоизоляции действует и для мам с малышами.

Прогулки с колясками запрещены.Фото: Николай ХИЖНЯК

КАК БЫТЬ С ПОХОРОНАМИ И ПОМИНКАМИ?

Похороны во время всеобщего режима самоизоляции разрешено проводить. В последний путь усопшего провожают согласно сложившимся традициям.

Важно: не допускается массовый сбор людей. Следует соблюдать все меры безопасности. От поминок в это время нужно отказаться.

ОБРАБОТКА ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

Дезинфекционная обработка дорог, тротуаров, парков уже началась. Обрабатывают остановки, перила в городах обрабатывают. Управляющие компании обязаны в усиленном режиме промывать подъзды, лифты. Обрабатывать дезраствором кнопки лифтов и перила.

Если вы заметили, что коммунальщики ленятся, обращайтесь в диспетчерскую службу и требуйте обработку.

ЧТО ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА?

Административный штраф. Если повлечет заражение и смерть другого лица, неминуема уголовная ответственность.

СЛУЖЕБНОГО ПРОПУСКА НЕТ, А НА РАБОТУ НУЖНО!

Выручит справка от работодателя, составленная и в свободной форме. Важно указать в бумаге вид профессионального задания и режим работы.

ГДЕ ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ?

Для безопасности выбирайте магазины у дома. По возможности, заказывайте готовые блюда, продукты и товары первой необходимости через службу доставки.

Лучше заказать еду и продукты онлайн.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ УЧЕНИКАМ С ЗАНЯТИЯМИ У РЕПЕТИТОРОВ?

У старшеклассников сейчас горячая пора подготовки к ОГЭ И ЕГЭ. Можно ли школярам посещать репетиторов?

Во всеобщий режим самоизоляции очные занятия детей нужно перевести в онлайн режим.

Очные занятия с репетитором отменены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя неделя для всех школьников выходная. Переход на дистанционное обучение зависит от развития ситуации с пандемией.

Годовые контрольные сместят по срокам.

ПРИНУЖДАЮТ РАБОТАТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

На защите прав трудящихся, отправленных в отпуск во время всеобщего режима самоизоляции, стоит Государственная инспекция труда в Челябинской области. Звоните по тел. 8 (351) 237-08-32.

СТОЙ, КТО ИДЕТ?

Кто во время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области может потребовать пропуск, справку с работы? Грозит ли штраф? Кто его наложит?

Любые официальные представители власти, которые имеют удостоверение и представятся в установленном порядке (полиция, сотрудники Роспотребнадзора) могут попросить справку.

По санкциям к нарушителям: Госдума рассмотрела поправки в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие ужесточение наказания для нарушителей всеобщего режима самоизоляции. Об их вступлении в силу будет сообщено дополнительно.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК?

Пока — нигде. Сейчас пропускной режим не введен. Если его примут, порядок выдачи пропусков выдачи и их использования опишут в отдельном документе.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНО

Одиноким южноуральцам старше 65 лет льготные лекарства, как и продукты, привезут на дом бесплатно соцработники и волонтеры. Они же помогут в оплате услуг ЖКХ.

Получить услугу можно, обратившись на круглосуточную единую горячую линию по телефонам 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Ждать ли челябинцам стука в дверь и звонка по телефону от контролеров соблюдения всеобщего режима самоизоляции? Нет, пока все зависит от нашей самодисциплины.

Но на федеральном уровне готовится пакет мер административной и уголовной ответственности, которые грозят недисциплинированным за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В том числе, за невыполнение ограничительных мер.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ЗУБ

Работа стоматологий приостановлена. Зубной врач в клинике по месту жительства примет только пациентов с острой болью.

ПОЧИСТИТЬ ПЕРЫШКИ И НОГОТКИ

Закрыты все места, куда клиенту нужно приходить лично. В том числе, салоны красоты и маникюра, парикмахерские, косметологические центры и кабинеты.

Организации, которые оказывают услуги дистанционно, смогут продолжать работу.

О МУРКАХ И ШАРИКАХ НЕ ЗАБЫЛИ

Зоомагазины работают! У некоторых есть служба доставки.

МФЦ ЗАКРЫТЫ

Все многофункциональные центры закрыты до 3 апреля. Потом будет видно — открывать или нет.

ЕСЛИ СОБРАЛСЯ НА КУРОРТ

Распаковывайте чемоданы: организация отдыха приостановлена. Решением федерального правительства закрыты все здравницы, курорты, отели в курортных зонах России. Сроки уже выданных путевок смещаются.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Во время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области можно дистанционно оформить электронный больничный.

Подать заявление и документы (скан паспорта с отметкой о пересечении границы, проездные документы, сканы документов, подтверждающих совместные проживание с лицом, прибившим из страны с зарегистрированными случаями COVID-19) можно подавать на сайте fss.ru (вход через ЕСИА. Нужна учетная запись на портале Госуслуг).

Электронный больничный оформляется на две недели. Его номер работник может сообщить работодателю.

Выплата пособий делится на два этапа: за первые 5 рабочих дней (7 календарных) дней и по окончании временной нетрудоспособности за оставшиеся больничные дни.

ОТ ИНТЕРНЕТА НЕ ОТКЛЮЧАТ

Да-да, даже должников во время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области от Интернета отключать не будут. Но обязанность оплаты услуг связи не отменяется. Деньги можно перевести дистанционно.

КОГДА ОТМЕНЯТ ВСЕОБЩИЙ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ?

После преодоления опасности. Конкретных сроков нет.