2020-04-03T08:29:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области на 1 апреля 2020 года составило 28 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Челябинской области на 1 апреля 2020 года
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Два южноуральца находятся в тяжелом состоянииДва южноуральца находятся в тяжелом состоянииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших коронавирусом в Челябинской области на 1 апреля 2020 года составило 21 человек. Об этом заявил на утреннем брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер. За минувшие сутки диагноз подтвердили у одного человека.

К этой цифре еще у семи человек — условно подтвержденный диагноз, в том числе три поставили вчера.

— Двое больных в состоянии средней тяжести, у них пневмония (у одного заболевание подтверждено, у другого нет), — уточнил Алексей Текслер.

Глава региона распорядился взять анализы на COVID-2019 у медработников. С понедельника начнут обследование южноуральцев старше 65 лет, имеющих хронические недуги и признаки ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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