Число заболевших коронавирусом в Челябинской области на 1 апреля 2020 года составило 28 человек

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области на 1 апреля 2020 года составило 21 человек. Об этом заявил на утреннем брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер. За минувшие сутки диагноз подтвердили у одного человека.

К этой цифре еще у семи человек — условно подтвержденный диагноз, в том числе три поставили вчера.

— Двое больных в состоянии средней тяжести, у них пневмония (у одного заболевание подтверждено, у другого нет), — уточнил Алексей Текслер.

Глава региона распорядился взять анализы на COVID-2019 у медработников. С понедельника начнут обследование южноуральцев старше 65 лет, имеющих хронические недуги и признаки ОРВИ.