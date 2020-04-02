2020-04-03T08:29:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: «Вводится жесткий контроль не только на дому, но и на улице»

Об ужесточение мер заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге о коронавирусе в Челябинске
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Алексей Текслер: «Главное — обеспечить изоляцию вернувшихся из-за границы и их контактов». Фото: Минздрав Челябинской областиАлексей Текслер: «Главное — обеспечить изоляцию вернувшихся из-за границы и их контактов». Фото: Минздрав Челябинской области
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В Челябинске и области с сегодняшнего дня усилят проверки соблюдения режима карантина, для тех, кто получил соответствующее предписание. Речь о прибывших из-за границы и контактировавших с ними. По предписаниям Роспотребнадзора люди обязаны сдать анализ на коронавирус и две недели находиться в самоизоляции.

Поправки к федеральным законам об ужесточении ответственности находящихся на карантине утверждены и подписаны президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на выступлении о коронавирусе в Челябинске в четверг, 2 апреля.

Новые меры действуют с сегодняшнего дня. Сидящих в режиме карантина по предписанию будут контролировать на дому: могут остановить и на улице. За нарушение — штраф до 30 тыс. руб. Если человек кого-то заразит, будет уголовная ответственность.

— Главное — обеспечить изоляцию вернувшихся из-за границы и их контактов, — подчеркнул Алексей Текслер — Так мы блокируем главный источник распространения коронавирусной инфекции.

Пока правительство региона не вводит крайние меры, например, запрет или ограничение продажи алкоголя. Нет и спецпропусков.

Между тем, предприниматели волнуются: когда начнут действовать меры поддержки? Для того, чтобы действовали эти меры, нужно скорректировать региональные законы. Президент подписал изменения в некоторые законы, в том числе, в бюджетный кодекс. И у губернатора появится возможность менять региональные законы, в том числе, бюджет, без утверждения парламентом. Все региональные распоряжения готовы. Документы подпишут в ближайшее время.

Мерах поддержки предпринимателей в Челябинской области начнут действовать сегодня-завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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