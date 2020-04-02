Эксклюзив КП. Мы узнали, зачем улицы в Челябинске обрабатывают перекисью водорода

Центр Челябинска. Времена всеобщего режима самоизоляции. На улицах — редкие прохожие. Лица большинства спрятаны под медицинскими масками. И вдруг вынужденную тишину, в которой замер большой промышленный город, нарушает грохот и лязг.

Неведомая машина движется по проспекту Ленина, окутанная облаками белого непрозрачного тумана. Или пара? Под ударами мелкодисперсных струй разлетается мусор, пыль, опавшая листва. «Достается» и тротуарам: на них осаждаются белые клубы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770437" frameborder="0"></iframe> Обработка улиц в Челябинске.Видео: СпецАгрегат

«ШАЙТАН-МАШИНА»

Медленно, в чудовищном шуме, машина катит по улицам. Соцсети полны эпичных видео про пар и агрегат на колесах, обрабатывающий город. «Бронепоезд», «авиационный двигатель», «машина-убийца», «шайтан-машина» — каких только синонимов ни придумали для горожане.

Для дезинфекции дорог и тротуаров в пору пандемии коронавирусной инфекции подрядчик по уборке дорог, компания «Строймеханизация», доставила в областной центре две спецмашины. Их основная задача - борьба с обледенением на аэродромах.

Собирают технику в Миассе, на заводе «СпецАгрегат». С помощью специальных насадок машины сейчас обрабатывают улицы в Челябинске трехпроцентным раствором перекиси водорода. Миассцы, к слову, в соцсетях взвыли: «Ага, в Челябинск! А что насчет обработки родного города?».

«МЕРТВОМУ ПРИПАРКА»?

Скептически настроенные горожане усомнились в эффективности метода дезинфекции.

— Зачем моют перекисью дороги? Мне это мероприятие видится хоть и весьма эпичным, но бессмысленным. Сколько живет вирус на поверхности? Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям госкомитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн заявлял, что вирус во внешней среде живет до пяти дней. Нужна влажность 40% и температура +20 градусов. Пока на наши условия не похоже. На солнце белок вируса быстро разрушается, — недоумевает журналист Антонина Лаптева.

Может «эпичная обработка» — плацебо для впечатлительных горожан? И способ подрядчику заработать на дополнительной услуге?

Экономист Анастасия Кузьминова критикует эффективность перекиси, и видит в операциях по уборке бесплатную рекламу миасского завода. Есть, по ее мнению, и еще один важный момент:

— Шоу с военной техникой определенно имело психологическое воздействие. Желания бегать по улицам сделалось меньше (я сейчас не про аудиторию Фейсбука, а про личностей гораздо менее продвинутых, которых статистическое большинство). Значит, наше всеобщее сознательное сидение по домам не сведется на нет.

ИСПОЛЬЗУЮТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

— Трехпроцентный раствор перекиси водорода действительно используется для дезинфекции, — говорит химик Надежда Вертяховская. — Им, например, на химпредприятиях обрабатываются помещения до статуса стерильных. Действие раствора рассчитано на полчаса. Куда эффективнее перекиси работает хлорамин. Но в Уфе закрылось последнее в стране производство хлорамина. Есть аналог — сульфахлорантин, но он часто вызывает аллергию.

КАК СКАЗАЛИ, ТАК И ДЕЛАЮТ

Работу двух миасских машин для дезинфекции в Челябинске сейчас контролирует замдиректора по наземной авиационной технике предприятия «СпецАгрегат» Василий Иванов.

Почему используется перекись, спросили мы его.

— Я инженер, а не санврач. Реагент выбирал заказчик — администрация Челябинска. Мы подобрали технологию обработки, — сказал корреспонденту КП-Челябинск Иванов. — Но я как специалист, не сомневаюсь в правильном решении по обработке.

Иванов рассказал, что емкости машин заправляют раствором перекиси каждые 20 минут. Этого хватает на обработку 4,5 километров.

Заправки машины хватает на 20 минут работы. Фото: пресс-служба предприятия "СпецАгрегат".

Кстати, теперь понятно, почему работа спецмашин сопровождается воем и гулом. Дезраствор распыляют с помощью турбореактивного авиадвигателя.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Мучимые вопросом полезности обработки перекиси, мы полезли в Интернет. И нашли инструкцию Роспотребнадзора. В ней среди рекомендованных для обработки пространств для недопущения распространения коронавирусных инфекций есть и трехпроцентная перекись водорода. В мэрии подтвердили: руководствовались инструкцией главной санслужбы.

Сухим языком циркуляр сообщает: «Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей, на объектах, в учреждениях, на территориях и т. д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне».

Сейчас миасский завод пробивает федеральный заказ на спецтехнику. Кремлю заводчане доложили о готовности в сжатый срок выпустить 400 машин.

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