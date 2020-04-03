«Кричали «Браво!»: солисты челябинского театра рассказали, как устроили концерт на балконе

Челябинка выложила видео, как в доме напротив на открытом балконе мужчина исполняет… оперу! В группу «[В] Чурилово / Челябинск» ролик наделал много шума, никто не мог поверить в идеальное исполнение.

«ЧУРИЛОВСКИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ»

Пользователи соцсети не могли поверить, что это все в самом деле. Думали: наверное, шутка, а мужчина включил аудиозапись.

— А если бы он еще сам пел, было бы ой как круто! — прокомментировала Эльвира Хабибуллина.

— Так сам и поет. Не верите? Приходите в Театр оперы и балета и послушайте, — ответил Александр Сильвестров, коллега мужчины на видео.

Удивленные пользователи соцсети не скупились на комплименты:

— Чуриловский итальянец!

— Да это круче, чем в Италии!

В стране, где сегодня самая тяжелая ситуация с коронавирусом, люди поддерживают моральный дух друг друга концертами на балконах: итальянцы поют и играют на музыкальных инструментах.

«ЛЮДИ ТАНЦЕВАЛИ ВМЕСТЕ С НАМИ»

Артисты оперного театра Челябинска устроили концерт на балконе.

Все сомнения по поводу живого исполнения развеяло видео из квартиры певца. Его выложили в группе челябинского оперного театра в ВК. Даже не один, а целых трое солистов устроили на балконе самый настоящий концерт.

Дмитрий Никитин, Екатерина Чебыкина и Андрей Сартаков живут в одном доме. Это не удивительное совпадение: там артистам выделено служебное жилье. Как и многие сейчас, оперные исполнители находятся на самоизоляции. 1 апреля Дмитрию пришла идея: выйти на балкон и спеть для всех вокруг. Коллеги-соседи его поддержали. Говорят, решение было принято спонтанно.

— Когда мы начали исполнять первую песню, люди стали выглядывать из окон, выходить на балконы. Аплодировали, кричали «Браво!», — рассказывает Екатерина.

— Мой «выход» был третьим номером, поэтому публика уже примерно поняла смысл происходящего, — подхватывает Андрей. — Принимали тепло и радушно, кое-кто даже пританцовывал вместе с нами. Было удивительно видеть столько людей на соседних балконах. Их интерес к нашему маленькому экспромту — это очень приятно! Репертуар мы подбирали, исходя из личных предпочтений. Мы исполнили дуэты из оперетт, неаполитанские песни и песни советских композиторов.

Поет солист челябинского театра оперы и балета Дмитрий Никитин.

СПРАВКА «КП»

Круче, чем в Италии! : артисты оперного театра Челябинска устроили концерт на балконе.

Дмитрий Никитин солирует в театре оперы и балета им. М.И.Глинки третий сезон. В его репертуаре — Роберт (опера Чайковского «Иоланта»), Елецкий (опера Чайковского «Пиковая дама»), Марсель (опера Пуччини «Богема»), Мистер Икс (оперетта Кальмана «Мистер Икс») и другие.

— Сейчас я работаю над партией Веденецкого гостя в предстоящей премьере оперетты Римского-Корсакова «Садко». Думаю, она станет одной из любимых и, надеюсь, понравится зрителям, — говорит Дмитрий.

Андрей Сартаков выступает на сцене оперного театра уже третий сезон. Исполняет партии Данкайро (опера Бизе «Кармен»), Шонара (опера Пуччини «Богема»), Зупана (оперетта Кальмана «Марица») и другие.

— Все партии люблю, но одна стоит особняком: это партия крестьянина из оперы Леонкавалло «Паяцы», — говорит Андрей. — В ней практически не нужно петь, но во втором акте в нашем спектакле этот крестьянин переодевается в курицу и участвует в представлении вместе с паяцами: Арлекино, Коломбиной и другими. Там огромный простор для импровизации, чем я пользуюсь всегда с удовольствием. Всем, кто не был на этом спектакле, очень советую посетить!

Артисты решили развлечь граждан в период всеобщей изоляции. Фото: кадр из видео

Екатерина Чебыкина — солистка челябинского оперного театра с 2017 года. В ее репертуаре партии Мюзетты (оперетта Пуччини «Богема»), Фраскиты (опера Бизе «Камен»), Адель (оперетта Штрауса «Летучая мышь») и другие.

— Адель — одна из моих самых любимых партий. Оперетта «Летучая мышь» всегда дарит ощущение радости и праздника, — делится Екатерина.

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