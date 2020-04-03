«За границу не ездили? Тогда все сами!»: соцслужбы отказались помочь пенсионерке во время карантина в Челябинской области

Пенсионеры — одни из самых уязвимых перед коронавирусом. Людям 65+ в эти дни советуют сидеть дома. Одиноким гражданам обещают помочь по хозяйству работники социальной защиты. Но на практике дождаться помощи сложно. Об этом КП-Челябинск рассказала наша читательница, проживающая в Копейске.

— Я позвонила в соцзащиту города. Назвала имя, возраст и адрес. Попросила помочь мне с оплатой за телефон и интернет. Мне говорят: «Вы за границей были?». Я отвечаю: нет, не была. «Ну и в чем тогда проблема? Одевайтесь и идите платите, вы же можете сами!», — делится возмущенная пенсионерка. — А ведь мне уже за 70 и везде говорят, чтобы мы не выходили.

При этом коммуналка входит в перечень видов экстренной помощи, на которую могут рассчитывать одинокие граждане на карантине.

«ОДИНОКИХ — ТЫСЯЧИ, ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ ПЯТЬ ИЛИ ШЕСТЬ»

Увы, помощников на всех пожилых не хватает.

— В Копейске около 19 тысяч одиноких пенсионеров, которым нужна помощь. Чуть больше тысячи уже стояли у нас на учете — сегодня их продолжают бесплатно обслуживать 70 соцработников. С остальными работают две бригады на автомобилях. За один день они успевают обслужить пять или шесть человек, — рассказал КП-Челябинск директор комплексного центра социальной защиты Копейска Владимир Бисеров.

Низкая скорость связана с тем, что процедура оформления помощи трудоемкая — соцработнику нужно соблюсти массу формальностей. Сначала он помогает пенсионеру составить заявление с перечнем необходимых покупок. После дает расписку в получении денег и отправляется в магазин. А вернувшись, должен оформить акт приемки товара, пересчитать сдачу. Все это отнимает драгоценное время.

«ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ СОЦРАБОТНИК НЕ БУДЕТ»

Соцработникам начали помогать волонтеры, но пока их недостаточно.

— Сегодня мы не можем выгуливать чью-то собаку или оплачивать коммунальные платежи. Все силы брошены на помощь самым незащищенным. Это люди, которым жизненно нужно привезти инсулин и продукты питания. А также те, кто приехал из-за границы и находится на двухнедельной самоизоляции. Выходить на улицу им нельзя вообще. Когда будет достаточно волонтеров — поможем всем. А сейчас я прошу наших пенсионеров проявить солидарность и отнестись к ситуации с пониманием. — говорит Владимир Бисеров.

В соцзащите Копейска пообещали найти звонившую пенсионерку и еще раз обсудить ее просьбу. Если ситуация требует экстренной помощи, ей помогут.

Ранее жителей Челябинска призвали вовремя оплачивать коммунальные платежи, так как низкие сборы могут парализовать работу коммунальных предприятий.

Внести оплату можно с помощью системы «Город» или в личных кабинетах компаний:

Центр коммунального сервиса (вывоз мусора)

МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение)

Уралэнергосбыт

УСТЭК-Челябинск

МУП ЧКТС

НА ЗАМЕТКУ

Как получить помощь от соцзащиты

Одинокие люди старше 65 лет могут оставить заявку на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости по телефонам комплексных центров по месту жительства. В Челябинске это:

— Калининский район: 790-24-97;

— Курчатовский район: 225-23-62;

— Ленинский район: 256-36-46, 256-30-73;

— Металлургический район: 735-69-36; 735-68-85;

— Советский район: 261-84-49, 261-85-78,

— Тракторозаводский район: 775-52-26, 775-49-54;

— Центральный район: 240-15-16, 731-70-05, 232-08-69.

Также пенсионеры могут обратиться на горячую линию министерства социальных отношений по телефону 8-919-304-63-00.

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