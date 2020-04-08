Весна в маске: смотрим, на что пандемия вдохновила челябинских фотографов

Челябинские фотографы нашли вдохновение даже в теме коронавируса. Еще до режима самоизоляции они успели сделать необычные снимки, а некоторые умудряются находить интересные кадры даже сидя дома.

Сейчас устроить студийную съемку с командой из бьюти-мастеров, стилистов, дизайнеров невозможно: фотостудии на замке, скопления людей запрещены, подходить друг к другу меньше чем на полтора метра нельзя. Однако самоизоляция наоборот освободила время и дала тему для творчества.

Фотограф: Елена Мухина.

Автор об идее съемки. Мир должен объединиться! Сейчас. Время поддержать друг друга настало. Услышать, увидеть и помочь.

Фотограф: Вячеслав Маликов.

Автор об идее съемки. Весна даже в карантине, маске и сапогах будет оставаться весной — свежей, яркой, вечно юной и безмерно нежной и игривой.

Фотограф: Михаил Чудецкий, организатор съемки творческое пространство «3 БЛОК».

Авторы об идее съемки. Замедлись, человек! Посмотри внутрь себя. Ты счастлив? Куда ты бежишь? С какой целью? Для чего ты здесь? Когда ты последний раз смотрел на звезды? Когда последний раз осознанно шел по улице, ощущая каждый свой шаг? Когда останавливался под дождем и поднимал глаза на небо?

Что же такое могло заставить тебя остановиться? Перестать стрелять в животных забавы ради, загрязнять все вокруг? Возможно ли было очистить воздух от самолетов и трафика на дорогах, воду в морях, реках и каналах, прекратить браконьерство? Возможно ли все остановить хоть на пару дней?

— Невозможно, — ответил человеческий Разум.

— Невозможное возможно, — ответила планета Земля.

Задумайся. Нас смогли запереть в своих странах, городах, в собственных квартирах и домах, нас оставили наедине с самими собой или с нашими семьями, одновременно, все семь миллиардов человек. А теперь поищи ответ не на вопрос кто, а на вопрос зачем?

Фотограф: Дмитрий Болотин.

Автор об идее съемки. Идея масок у создателей, как ни странно, родилась еще задолго до всем известных событий. И сделаны они так же были до. Поэтому и задумка была в том, чтобы совместить образы моделей и маски, а сама фотосессия родилась буквально за несколько дней до всеобщей самоизоляции.

Фотограф: Любовь Волохова.

Автор об идее съемки. Мы урвали последний денек свободы, перед тем, как в Челябинске объявили режим самоизоляции. Эта съемка не планировалась, как «вдохновленная пандемией», модель просто захватила маску на съемку, и мы сделали пару кадров в этом образе. Манекены метафорично рассказывают об ушедших, спрятавшихся людях в своих собственных оболочках.

Девушка между ними — хрупкое живое создание, борющееся за свободу, за жизнь. Это не показано в ее эмоции, но мы видим наполненные тоской, устремленные в самое сердце глаза. Красота. Роскошь. Стразы и бисер на платьях ушли на второй план. И только черные манекены напоминают нам о самом тяжелом — о потере.

Фотографы: Алексей Зинченко, Роберт Зазин.

Автор об идее съемки. Фотографии были сделаны до введения карантина и ждали подходящий под инфоповод час публикации. Это творчество, а к чему его привязывать — это выбор зрителя.

Фотограф: Павел Ребрук.

Автор об идее съемки. Улитки, как вирусы, окружающие нас, поглощающие все окружающее. Маска — это мы и наша минимальная защита. Кадр возможный для создания в самоизоляции с домашними животными, кто остался с нами дома.

Фотограф: Владимир Борелье.

Автор об идее съемки. До первого июня загсы официально закрыты, и мы призываем вас беречь себя и не выходить из дома без необходимости. Данная съемка, подготовленная нашей дружной командой еще до введения карантина, только концепт на острую сейчас тему. Творческие люди всегда реагировали и будут реагировать на острые темы. Для любви нет преград и скоро все наладится!

Фотограф: Владимир Борелье.

Автор об идее съемки. Мы решили обыграть стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», которое он написал в 1970 году — ровно 50 лет назад! Снимали, как и полагается, у ребят дома. Настоящий life style 2020.

Редакция благодарит творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала» за помощь в подготовке материала.

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