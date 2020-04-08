2020-04-08T07:36:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Весна в маске: смотрим, на что пандемия вдохновила челябинских фотографов

Самые необычные фотосессии во время карантина
Валентина ВАГАНОВА
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Во многих образах использованы маски или респираторы, без которых уже почти не мыслим выход из дома.Во многих образах использованы маски или респираторы, без которых уже почти не мыслим выход из дома.

Челябинские фотографы нашли вдохновение даже в теме коронавируса. Еще до режима самоизоляции они успели сделать необычные снимки, а некоторые умудряются находить интересные кадры даже сидя дома.

Сейчас устроить студийную съемку с командой из бьюти-мастеров, стилистов, дизайнеров невозможно: фотостудии на замке, скопления людей запрещены, подходить друг к другу меньше чем на полтора метра нельзя. Однако самоизоляция наоборот освободила время и дала тему для творчества.

Фотограф: Елена Мухина.

Автор об идее съемки. Мир должен объединиться! Сейчас. Время поддержать друг друга настало. Услышать, увидеть и помочь.

Фотограф: Вячеслав Маликов.

Автор об идее съемки. Весна даже в карантине, маске и сапогах будет оставаться весной — свежей, яркой, вечно юной и безмерно нежной и игривой.

Фотограф: Михаил Чудецкий, организатор съемки творческое пространство «3 БЛОК».

Авторы об идее съемки. Замедлись, человек! Посмотри внутрь себя. Ты счастлив? Куда ты бежишь? С какой целью? Для чего ты здесь? Когда ты последний раз смотрел на звезды? Когда последний раз осознанно шел по улице, ощущая каждый свой шаг? Когда останавливался под дождем и поднимал глаза на небо?

Что же такое могло заставить тебя остановиться? Перестать стрелять в животных забавы ради, загрязнять все вокруг? Возможно ли было очистить воздух от самолетов и трафика на дорогах, воду в морях, реках и каналах, прекратить браконьерство? Возможно ли все остановить хоть на пару дней?

— Невозможно, — ответил человеческий Разум.

— Невозможное возможно, — ответила планета Земля.

Задумайся. Нас смогли запереть в своих странах, городах, в собственных квартирах и домах, нас оставили наедине с самими собой или с нашими семьями, одновременно, все семь миллиардов человек. А теперь поищи ответ не на вопрос кто, а на вопрос зачем?

Фотограф: Дмитрий Болотин.

Автор об идее съемки. Идея масок у создателей, как ни странно, родилась еще задолго до всем известных событий. И сделаны они так же были до. Поэтому и задумка была в том, чтобы совместить образы моделей и маски, а сама фотосессия родилась буквально за несколько дней до всеобщей самоизоляции.

Фотограф: Любовь Волохова.

Автор об идее съемки. Мы урвали последний денек свободы, перед тем, как в Челябинске объявили режим самоизоляции. Эта съемка не планировалась, как «вдохновленная пандемией», модель просто захватила маску на съемку, и мы сделали пару кадров в этом образе. Манекены метафорично рассказывают об ушедших, спрятавшихся людях в своих собственных оболочках.

Девушка между ними — хрупкое живое создание, борющееся за свободу, за жизнь. Это не показано в ее эмоции, но мы видим наполненные тоской, устремленные в самое сердце глаза. Красота. Роскошь. Стразы и бисер на платьях ушли на второй план. И только черные манекены напоминают нам о самом тяжелом — о потере.

Фотографы: Алексей Зинченко, Роберт Зазин.

Автор об идее съемки. Фотографии были сделаны до введения карантина и ждали подходящий под инфоповод час публикации. Это творчество, а к чему его привязывать — это выбор зрителя.

Фотограф: Павел Ребрук.

Автор об идее съемки. Улитки, как вирусы, окружающие нас, поглощающие все окружающее. Маска — это мы и наша минимальная защита. Кадр возможный для создания в самоизоляции с домашними животными, кто остался с нами дома.

Фотограф: Владимир Борелье.

Автор об идее съемки. До первого июня загсы официально закрыты, и мы призываем вас беречь себя и не выходить из дома без необходимости. Данная съемка, подготовленная нашей дружной командой еще до введения карантина, только концепт на острую сейчас тему. Творческие люди всегда реагировали и будут реагировать на острые темы. Для любви нет преград и скоро все наладится!

Фотограф: Владимир Борелье.

Автор об идее съемки. Мы решили обыграть стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», которое он написал в 1970 году — ровно 50 лет назад! Снимали, как и полагается, у ребят дома. Настоящий life style 2020.

Редакция благодарит творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала» за помощь в подготовке материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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