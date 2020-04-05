Коронавирус в Челябинске, последние новости на 6 апреля 2020 года: новые жертвы и обсерватор в курортной зоне Шершней

В минувшее воскресенье, 5 апреля, глава региона Алексей Текслер не стал проводить ставший традиционным утренний брифинг по коронавирусу. А это значит, что громких заявлений по пандемии в Челябинске и в Челябинской области власти не делали.

Дежурную статистику озвучил минздрав региона — зараженных все больше.

— В Магнитогорске выявлен новый случай заражения коронавирусом. Теперь по области 27 случаев заболевания COVID-19, которые подтвердил Новосибирск. Помимо этого, выявлены четыре условно-положительных диагноза: три в Челябинске и один в Кыштыме. Их должны перепроверить в Новосибирске. Всего по области пять условно подтвержденных диагнозов, — рассказали в минздраве.

В больницах остаются 23 человека (Челябинск — 11, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 2, Златоуст — 1, Бреды — 2, Верхнеуральск — 2). Они находятся в инфекционных отделениях и получают все необходимое лечение.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Пункт временного размещения для здоровых граждан, которые прилетели из других стран, переброшен из областного противотуберкулезного диспансера в другое место. Так называемый обсерватор разместили в санатории-профилактории «Изумруд» в поселке АМЗ на берегу Шершней. Сейчас здесь находятся 15 граждан. На первый взгляд, все здоровы и не имеют признаков коронавируса. На объекте дежурят сотрудники охранного предприятия.

Напомним, ранее Алексей Текслер заявил, что прилетающие в регион туристы будут сразу же помещаться на двухнедельный карантин в обсерватор.

Для остальных жителей области глава региона продлил режим самоизоляции до 19 апреля.

— Вчера продлил действие режима самоизоляции до 19 апреля. Запомните эту дату, друзья! Если мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни, первое, что нужно сделать — остановить болезнь. Нельзя допустить Итальянского сценария, — подчеркнул Алексей Текслер.

Однако в теплый воскресный день жители города массово вышли на улицы: под весенним солнцем гуляют взрослые и дети.

В понедельник в Челябинской области ждут сильный ветер и даже снег: вряд ли кому-нибудь еще захочется выходить на улицу.

Защитные маски в Челябинской области шьют всем миром. К их производству подключились колонии, фабрики мебели, обувные фабрики и костюмеры ДК ЖД.

Школы области с понедельника, 6 апреля, возобновят учебный процесс. Но пока в дистанционном режиме. Выходят на работу работники ряда промышленных предприятий. Дорожные службы начнут сезон укладки асфальта.

Ранее ожидалось, что с понедельника в городе возобновится работа Многофункциональных центров. Однако из-за продления карантина их открытие решено перенести на более поздний срок. Дата пока не названа.

Железнодорожники заявили, что сократят поезда с выездом из Челябинска, а несколько маршрутов вообще отменят. Что делать пассажирам, уже купившим билеты, читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 6 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU