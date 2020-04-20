Дачный рай: компании Челябинска, которые помогут создать уют на загородном участке

Чтобы было куда поехать летом и открыть шашлычный сезон, «КП-Челябинск» предлагает обзор выгодных предложений по покупке, строительству, ремонту и благоустройству загородного домика и участка.

ФУНДАМЕНТ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Фундамент — основа будущего дома, поэтому требования к нему предъявляются самые высокие. Любая ошибка или просчет при сооружении фундамента могут обернуться серьезными последствиями, а потому важно учитывать и конструктивные особенности дома, и тип грунта, на котором он будет стоять.

Поиск бетона и спецтехники для его заливки — дело непростое. То смета вдруг вырастет, то сроки сдвинутся, то строители не появятся на площадке, а их прораб оказывается «абонент — не абонент». Все, кто уже имел дело со стройкой, знаком с похожими ситуациями. Именно поэтому надежных поставщиков стройматериалов и ответственные бригады ищут только по рекомендациям и передают из рук в руки.

Такой проверенной компанией в Челябинске является ООО «Бетон Армада». Она предлагает южноуральцам продажу и поставку бетона, аренду автобетононасов, а также услуги по заливке фундамента и строительные работы. Полезный совет: если все это заказать в одном месте, выходит гораздо дешевле, чем искать услуги по отдельности у разных подрядчиков.

Квалификация и опыт работы сотрудников ООО «Бетон Армада» позволяют выполнять комплексные работы по промышленным бетонным полам и изготовлению фундаментов. Вы можете также заказать только бетон, отдельные виды работ или взять в аренду спецтехнику, а остальное сделать самостоятельно.

Стройка уже начата, но что-то пошло не так? Пригласите на объект специалиста ООО «Бетон Армада», который оценит имеющиеся постройки и расскажет, что нужно сделать, чтобы к лету открыть шашлычный сезон на собственной даче. Можете быть уверены: все будет выполнено качественно и в установленные сроки. Для клиентов также действует система скидок.

Чтобы рассчитать объем и стоимость материалов, а также проконсультироваться со специалистом, звоните по телефону: +7 (922) 722-77-77.

E-mail: xz1806@yandex.ru;

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bn174.ru;

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Металлочерепица Монтерроса (производитель «Металл Профиль»)

ВЫБРАТЬ КРОВЛЮ, ЧТОБЫ КРЫША НЕ ПОЕХАЛА

Кровля — важная часть конструкции дома. Крыша оберегает, объединяет, защищает от ненастий. Поэтому вопрос, каким материалом крыть крышу, всегда имел огромное значение для хозяина дома.

Сегодня на рынке есть множество решений для кровли на любой вкус и кошелек. Среди самых востребованных материалов и, пожалуй, оптимальных по соотношению цена/срок службы/привлекательность первой на ум приходит металлочерепица. И не зря! Благодаря прочности металла такой крыше не страшны дожди, град, снегопады и ветер. Покрытие, которое придает металлочерепице цвет, надежно защищает от коррозии и царапин. И к тому же это просто красиво.

Еще один плюс металлочерепицы — огромный выбор цветов и фактур. Покрытия бывают глянцевые, матовые, металлизированные, гладкие и фактурные, имитирующие природные материалы. Например, CLOUDY компании «Металл Профиль» выглядит практически как натуральная черепица, с естественными переходами цвета, словно глина тронутая солнечными лучами. Выдает «стальное» происхождение разве что абсолютная симметрия.

Метеллочерепица в покрытии CLOUDY, имитирующем цвет натуральной керамики

Кстати о симметрии, а вернее о рисунке профиля. Их тоже немало — можно выбрать форму «черепицы» на любой вкус. Кроме распространенных и много где используемых профилей Монтеррей и Супермонтеррей, крупные производители разрабатывают собственные виды металлочерепицы с оригинальным рисунком профиля. Например, компания «Металл Профиль» выпускает металлочерепицу МОНТЕРРОСА®, ТРАМОНТАНА®и МОНТЕКРИСТО®, которая соответствует строгим требования ГОСТ и подходит как для частного домостроения, так и для крупных объектов.За счет толщины стали (0,5 мм) и надежности полиуретанового покрытия гарантированныйсрок службы достигает 40 лет.

Специальная форма бокового замка обеспечивает герметичность соединения листов — капиллярные канавки не дают влаге проникнуть в подкровельное пространство.Фирменные профили за счет конструктивных особенностей имеют увеличенную полезную ширину, а минимальное количество стыков позволяет сэкономить материал, а значит и ваши деньги.

Металлочерепица МОНТЕРРОСА®

Металлочерепица МОНТЕРРОСА® по внешнему виду похожа на классическую глиняную черепицу, а максимальные размеры профилей отлично смотрятся на крупных скатах крыши. Высокая рельефность делает эту металлочерепицу особенно привлекательной.

Металлочерепица МОНТЕКРИСТО® отличается особой элегантностью. Она добавит индивидуальности загородному дому в любом стиле: от классических замков до архитектурных hi-tech решений.

Металлочерепица МОНТЕКРИСТО®

Металлочерепица ТРАМОНТАНА® придаст крыше уникальный внешний вид. За счет многочисленных ребер жесткости очень устойчива к нагрузкам и подойдет для строительства домов даже в самых ветреных и богатых осадками географических местностях.

Металлочерепица позволяет сэкономить и на облегченной стропильной системе и отличается долговечностью

Металлочерепица стала идеальной заменой для тех, кто не хочет монтировать на кровлю тяжелые материалы вроде керамочерепицы. Она не только обойдется дешевле, но с ней вы также сможете сэкономить и на облегченной стропильной системе. Вдобавок, она долговечна, отлично держит цвет, не горит и ее легко монтировать.

Для предварительного расчета стоимости воспользуйтесь онлайн-калькулятором кровли.

Посмотреть весь ассортимент продукции и сделать заказ можно на сайте Компании Металл Профиль.

Металлочерепица Монтерроса в покрытии Agneta, имитирующем медь

Адреса офисов продаж компании «Металл Профиль» в Челябинске:

Радонежская, 6/8;

Троицкий тр., 50 в, офис 317;

Телефоны: (351) 225-75-38, 210-18-17, 8-800-100-10-01;

Chelyabinsk.metallprofil.ru;

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НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ФАСАДЫ — «ЛИЦО» ДАЧНОГО ДОМА

Порой внешнего обновления требуют не только деревянные постройки, но и другие виды фасадов. Имитацию деревянной, каменной или брусчатой кладки поможет создать металлический сайдинг с полимерным покрытием. Этот материал успешно используют для отделки зданий и загородных домов, дворовых построек, бань или гаражей.

Металлический сайдинг «под бревно» Woodstock®

Прочный и надежный стальной сайдинг от компании «Металл Профиль» в зависимости от вида профиля может имитировать варианты природных стройматериалов: бревно (Woodstock®), брус (Lбрус®), доску («Корабельная доска») или камень.

Стальной сайдинг «Корабельная доска»

Металлический сайдинг для наружной отделки дома имеет ряд преимуществ. Такой фасад не требует обработки от влаги, грызунов и насекомых, пропитки химией и регулярного обновления. Сталь экологически безопасна и не поддерживает горение, это ценят владельцы деревянных домов.

Металлический сайдинг «под бревно» Lбрус®

Широкая цветовая гамма и разнообразные варианты покрытий сегментов Стандарт, Премьер и Премиум помогут реализовать смелые дизайнерские решения для любого бюджета. А еще для работы с ним не требуются какие-то особенные инструменты. За считанные дни можно полностью обновить стандартный загородный дом.

Материал не меняет цвета, не выгорает на солнце, не трескается под воздействием температуры, устойчив к коррозии и механическим повреждениям, а потому может использоваться в любых климатических условиях (в диапазоне температур -30°C до +70°C).

Стальной сайдинг не требует расходов на ежегодный косметический ремонт, а фактический срок его службы составляет 50 лет.

Сайдинг Woodstock

Система облицовки металлического сайдинга позволяет полностью провести внешнюю отделку здания, включая подкарнизные поверхности и декоративные элементы проемов и углов. Но чтобы избежать ошибок при монтаже, требуется провести максимально точные замеры.

Сайдинг Lбрус

Специалисты компании «Металл Профиль» помогут определиться с видом сайдинга, а также проведут необходимые расчеты для определения точного количества материалов и доборных элементов, необходимых для оформления фасада.

Посмотреть весь ассортимент продукции и сделать заказ можно на сайте Компании «Металл Профиль».

Сайдинг ECOSTEEL

Адреса офисов продаж компании «Металл Профиль» в Челябинске:

Радонежская, 6/8;

Троицкий тр., 50 в, офис 317;

Телефоны: (351) 225-75-38, 210-18-17, 8-800-100-10-01;

Chelyabinsk.metallprofil.ru;

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ОБУСТРАИВАЕМ УЧАСТОК

Независимо от того, какой площади ваш приусадебный участок, при грамотном подходе к его благоустройству вы сможете создать у себя на даче комфортное и современное пространство для загородного отдыха. Основными «жителями» приусадебного участка обычно становятся теплицы и лавочки, но можно добавить и другие элементы для комфортного времяпрепровождения. Например, у входа на территорию вполне закономерным будет создание рекреационной зоны с беседкой, качелями и клумбами.

А настоящим сердцем приусадебного участка можно назвать шашлычную зону, где можно и приготовить пищу на огне, и расслабиться с друзьями на природе. Мангал следует установить на ровной площадке на расстоянии не ближе двух метров от деревьев и построек. Ну и на всякий случай позаботьтесь о средствах пожаротушения. Хотя бы просто поставьте емкость с водой.

Ну а если вы только собираетесь облагораживать ваш приусадебный участок, обратитесь в компанию «Урал Балкон». Здесь вы сможете заказать любые модели теплиц, лавочек, качелей, мангалов, в том числе по индивидуальным эскизам. А чтобы все идеально вписалось, специалисты компании предварительно приедут на участок и сделают бесплатные замеры.

Компания «Урал Балкон» гарантирует своим клиентам качество, безопасность оборудования и отличный сервис, составляющие которого — профессиональный монтаж и доставка по области*. А многолетний опыт работы, приемлемые цены и квалифицированный персонал компании избавят вас от проблем с поиском лучших предложений.

— Сделайте ваш участок уютным, функциональным, ярким и комфортным, а времяпрепровождение на нем — полезным, подчеркивают в компании «Урал Балкон».

*Доставка осуществляется в радиусе 100 км от Челябинска.

«Урал Балкон»

г.Челябинск , ул. Автоматики, 9А;

Тел.: (351) 278-75-92;

E-mail: uralbalkon@mail.ru;

uralbalkon.ru

МНЕНИЕ

Психолог советует везти детей на дачу вместо моря

Как правило, на море россияне выбираются на пару недель. Семейный психолог Елена Кандыбина подчеркивает, что именно в эти 14 дней происходит адаптация ребенка, к новым условиям и климату. Как только она заканчивается, его везут домой. А вот дача — более доступный и не менее полезный для здоровья вариант. Кроме того, именно на дачном участке можно приобщить детей к совместной и интересной работе, а не просиживанию в обнимку с гаджетами.

На правах рекламы.