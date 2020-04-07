«Довели до слез»: как журналист КП-Челябинск сдавала в правительстве тест на коронавирус

Во вторник, 7 апреля, в правительстве Челябинской области организовали сдачу анализов на коронавирус. В группе риска — журналисты, работавшие с пресс-секретарем главы региона Сергеем Зюсем, у которого обнаружили условно положительный результат на COVID-19. Проверка на опасный вирус у СМИ прошла со слезами.

Губернатор Алексей Текслер на утреннем брифинге сказал, что проверены 24 человека из близкого окружения пресс-секретаря. Тесты на коронавирус отрицательные у всех. Ради предосторожности Сергей Зюсь госпитализирован, у него условно положительный анализ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВО В ПЕРЧАТКАХ

После сообщения о подозрении на опасное заболевание у Сергея Зюся у журналиста КП-Челябинск зазвонил телефон.

— Не хотите ли пройти тест на коронавирус?, — поинтересовались сотрудники пресс-службы губернатора.

Хочу! Потому что работала на всех очных брифингах по коронавирусной инфекции, пока они были. Это сейчас на вопросы журналистов глава региона отвечает в режиме видеоконференцсвязи. Да, как и все я соблюдала правила безопасности: работала в защитной маске и перчатках, держала социальную дистанцию с коллегами во время пресс-конференций, чуть не умывалась антисептиком до и после. И с уважаемым Сергеем Зюсем не контактировала близко… Но все же сдам!

В СПИСКЕ 47 ЧЕЛОВЕК

Нацепив маску и натянув чуть не до локтей перчатки я поехала в здание правительства на улице Цвиллинга, 27. Импровизированная лаборатория развернулась в кабинете пресс-службы.

Журналисты — народ непоседливый, всегда в работе. Все снимали процесс тестирования на фото и видео, расспрашивали медиков. С нами работали сотрудники из поликлиники горбольницы № 1. Выяснилось, что в списке на сдачу 47 человек. К моему приезду тест сдали 23 коллеги.

На меня завели формуляр: ФИО, дата рождения, адрес. Спросили, в первый ли раз я сдаю. Ага, в первый. Самочувствие? Отличное!

Направление на тестирование.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРОБИРАЕТ ДО МОЗГА

Мазок со слизистой сдается из носа и рта, с миндалин. Правильно говорить, из зева. Вооружившись длинной пластиковой ватной палочкой, лаборант нырнула в мой нос.

Забор мазка из носа: чудовищно-щекотно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ай! Это чудовищно щекотно. Невыносимо пронзительно! Будто в носу щекочут птичьим пушистым перышком. Палочка ныряет так глубоко, что кажется, еще немного, и проберется в мозг! Из глаз непроизвольно льются слезы. Процедура занимает секунды, но ощущения острые.

Уф, закончили. Мазок из носа аккуратно упакован в пластиковую колбочку и залит спецраствором для сохранности.

Проба из носа аккуратно упаковывается в колбочку...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

... и аккуратно заливается специальным раствором для сохранности.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На соседних офисных стульях кряхтят, кашляют и отирают слезы коллеги: им тоже залезли в нос.

На соседних креслак кряхтели и отирали слезы коллеги.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь — забор мазка изо рта.

Забор мазка изо рта. Правильно говорить: из зева.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Не напрягайте язык, я должна дотянуться до миндалин, — увещевает лаборант, приближаясь к очередной палочкой. Отодвигаешься непроизвольно: ух, неужто так же щекотно будет? Нет, не щекотно. Но хочется покашлять.

Проба из зева упаковывается в отдельный пластиковый пакет.

Теперь наши тесты на COVID-19 отравят в вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора. Результат будет готов завтра. Мне не страшно.

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