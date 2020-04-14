Жизнь в пятилитровке: челябинка наглухо закрыла в банке растения, но они выжили и создали свой мир

Экосистема Земли уникальна и не нуждается в присутствии человека. Сидим мы сейчас по домам, трясемся от страха перед коронавирусом, антисептиком обливаемся. А живая природа была, есть и будет. Жительница Челябинска с помощью простой пятилитровой банки доказала, как удивителен растительный мир без присутствия человека.

Два города назад челябинка Елена Маркова нашла на улице редкую вещь. Советская химическая толстостенная посудина — банка с притертой крышкой; нужна для хранения реактивов, растворов. Банка тяжелая и крышка — что кирпич. Входит в горлышко сосуда надежно: потому и притертой называется.

— Из помойки банку мне выудил бомж. Я 50 рублей ему заплатила. Принесла трофей домой, отмыла. Ни трещинки! Только на тяжелой крышке скол-чешуйка. Я замазала скол зеленой краской, в тон изумительного зеленоватого оттенка стекла. Что хранить в банке? Пять кило гречи? Решила я устроить флорариум — террариум с растениями.

НЕМНОГО ЛЕСНОЙ ЗЕМЛИ, РЕЧНОГО ПЕСКА, ПОХОДНОГО УГОЛЬКА

В конце лета 2018-го во время семейного похода на Шихан Елена набрала грунт — лесной легкой земли. На берегу озера Аракуль — крупного речного песка. Добавила немного уголька из походного костра. Уголь ликвидирует возможные болезнетворные бактерии в почве, снижает ее кислотность. Слой грунта на дне банки получился в семь сантиметров.

Обитателями флорариума стали комнатные растения из цветочного магазина: три фитонии разных оттенков и папоротник. Компанию им составили два вида мха с Аракуля. Мелкие зеленые кусочки размером 2Х2 см легли на грунт в банке.

СЦЕПИЛИСЬ В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ

— Поначалу я поливала «садик», опрыскивала листья, и банку держала всегда открытой. Но папоротник погиб. Оказалось, у этих многолетних нежные корешки, при малейшем повреждении которых растения погибают. Умерла и одна из трех фитоний. А две сцепились в смертельной схватке за выживание, — рассказывает Елена. — Одна сильнее, быстрее растет, но и вторая не уступает, топорща листья.

Для сравнения: было - стало. Папоротник из магазина погиб, но вырос другой, лесной. Фото: Архив героя публикации.

ИДУТ ДОЖДИ И ОСЫПАЮТСЯ ЛИСТЬЯ

Осенью 2018 года челябинка прочла про закрытые флорариумы. Самому старому в мире — 60 лет. В 1960-м английский инженер-электрик Дэвид Латимер полил в последний раз свой домашний сад в бутылке и запечатал ее. Традесканция в сосуде развивается прекрасно и никакого ухода не требует. Чтобы листья росли равномерно, время от времени хозяин поворачивает сосуд к дневному свету разными сторонами. Следует избегать прямых солнечных лучей, иначе внутри стекло излишне позеленеет. На этом влияние человека на замкнутую экосистему заканчивается.

Полтора года назад, в ноябре, воодушевленная примером Дэвида Латимера, Елена закрыла наглухо банку. Ее содержимое превратилось в автономную миниатюрную экосистему. Оторванность от внешнего мира не помешала растениям поглощать солнечный свет, осуществлять фотосинтез, выделяя кислород. Стенки сосуда изнутри время от времени покрываются мелкими капельками воды. Конденсат со стенок, скапливаясь, проливается на землю. Периодически на почву на дне банки падают листья. Они перегнивают, образуя углекислый газ. Он тоже нужен для фотосинтеза.

В борьбе за пространство в сосуде сошлись и два вида мха. Один вскоре зачах, торчит коричневой сухой губкой. А другой, словно ликуя, выпустил длинные зеленые шелковые нити, похожие на сказочную бороду.

ИЗ ЛЕСНОЙ СПОРЫ

И уж совершенным сюрпризом для Елены стал новичок — папоротник. Он показал первые ажурные листочки летом прошлого года: проклюнулся из спор, что таились в лесной почве с Шихана. Тем же летом хозяйка флорариума увидела в банке живность: прозрачную мушку размером не больше фруктовой.

Конденсат на стенках сосуда дождиком прольется на почву. Зачем человек с его водой из лейки? Архив героя публикации.

— На моих глазах разворачивается доказательство уникальности экосистемы, ее полной независимости от человека. Мы природе не нужны: она сама отрегулирует важность того или другого вида. Огромное наслаждение — наблюдать и не вмешиваться!

Про жизнь внутри банки Елена пишет в своем блоге на Яндекс Дзене, у #банка даже есть свои подписчики. Людям интересен зеленый мир, за ним можно наблюдать бесконечно!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Рассказывайте о своих увлечения! Присылайте сообщения в наших соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953