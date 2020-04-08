Бревна, кирпичи и жена в нагрузку: как звезды челябинского спорта тренируются в режиме самоизоляции

В самоизоляции челябинские спортсмены поддерживают форму, и нам показывают, как это делать. Обивать пороги закрытого тренажерного зала при этом не обязательно. Для нагрузки отлично подойдут поленья, кирпичи, жена и дети. Не верите? Тогда смотрите наш обзор.

НАБИРАЕМ ВАННУ

Приятно удивил молодецкой удалью двухметровый гигант, призер чемпионатов Европы, участник двух Олимпиад бадминтонист Владимир Иванов. Пост в Инстаграме он назвал «Дачный Cross Fit».

— В связи с теми обстоятельствами, в которых сейчас находится весь мир, приходится менять привычный распорядок жизни. Но и на самоизоляции тренировки никто не отменял, нужно держать себя в тонусе и тренироваться дома с помощью подручных средств, — написал Владимир.

Сказано сделано. Отец двоих детей не на шутку разошелся у себя на дачном участке. Взял по кирпичу в каждую руку и давай качать мышцы плечевого пояса. Потом становая тяга с чугунной ванной, «кенгуру на снегу» (прыжки с высоким подниманием бедра по остаткам сугробов на грядках), а заодно раскидать снег лопатой — тоже полезно. Все это круговая тренировка.

ivanov_vladimir_official Деревенский фитнес от Владимира Иванова

Иванов предлагает выполнить такой комплекс не меньше пяти раз. А еще пригодилась и крышка от тандыра: маховые круговые движения для укрепления рук. Кстати пришлась и железная ракетка — помахать такой тяжестью не помешает…

— Всем здоровья! Оставайтесь дома! Тренируйтесь дома! Занимайтесь саморазвитием! — заключает Владимир Иванов.

ivanov_vladimir_official Комплекс упражнений на самоизоляции

Тут же пошли комментарии: «Энергично! Сразу видно, что засиделся, без дела», «Вован! Боюсь представить тебя через неделю карантина! Ты становишься опасен».

НОГУ НА ПЛЕЧО

Двухкратный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Кудашова выложила в сети свое обращение. Именитая тхэквондистка призывает всех исполнять предписания властей и медицинских работников.

— Занимайтесь спортом дома, не впадайте в панику, будьте позитивными, читайте книги, развивайтесь, — говорит Татьяна.

Татьяна Кудашова показывает правильную растяжку. Фото: Татьяна Кудашова

А для наглядности выложила фото с закинутой на плечо супругу ногой. Да, спортсменки-тхэквондистки славятся прекрасной растяжкой!

https://www.instagram.com/p/B-eUvXEBZz1/

РУКИ К ПОТОЛКУ

«Тренировка в лесу с резинками» и упражнения с «булавой» в домашних условиях. Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», призер турнира «Самый сильный человек планеты», рекордсмен Эльбрус Нигматуллин тоже не скучает на карантине. Гору мышц нужно «кормить» постоянными тренировками. Эльбрус тянет эспандер на лесной опушке. А позже выкладывает видео, где он упражняется с копией старинного охотничьего и боевого оружия башкир «сукмар». Это что-то напоминающее булаву и кистень. Силач качает плечевой пояс, с улыбкой размахивая «снарядом».

elbrus_nigmatullin Сукмар-боевое охотничье оружие башкир

«Эльбрус. Потолок не порви» — пишут в комментариях подписчики.

elbrus_nigmatullin Тренировка в лесу с Эльбрусом Нигматуллиным

ПОЛЕГЧЕ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ

«Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома». Под таким лозунгом игроки «Трактора» живут в режиме самоизоляции. Чешский форвард Лукаш Седлак обращается к болельщикам: «Насладитесь временем с вашими близким, ведь оно бесценно». Богдан Жиляков, Юрий Сергиенко, Егор Фатеев, Виталий Меньшиков тоже призывают сидеть дома, но при этом не забывать о физических упражнениях.

Защитник Артем Бородкин показывает, как можно приседать и делать пресс вместе с маленьким сыном, голкипер Иван Федотов тянет эспандер, а Егор Степанов упражняется на полу с клюшкой.

Канадский защитник Ник Бэйлен не отстает. До этого он показывал, как отжимается и работает в планке вместе с супругой Шелби.

hc_traktor Спортсмены покоряют просторы TikTok

А потом они вместе готовят мексиканский завтрак «чилакилес». Обжаривает, а потом перекручивает в блендере острый перец, лук, зеленые помидоры. Добавляет чеснок, лимон. Все снова на сковородку, затем фасоль и яичница… Словом экспериментирует на кухне. Но при этом добавляет, что надо бы полегче с упражнением по открыванию дверей холодильника. Так и спортивную форму потерять недолго.

hc_traktor Ник Бэйлен готовит мексиканский завтрак

КСТАТИ

Тренеры спортивных школ Челябинской области до особого распоряжения работают с воспитанниками в удаленном режиме. Планы тренировок и видеозанятия выкладывают на интернет-ресурсах.

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