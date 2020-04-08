Восстановлением челябинского храма на Алом поле займется фирма, делавшая ремонты в Эрмитаже

Подведены итоги конкурса на реставрацию здания Александро-Невской церкви в Челябинске. Единственным участником тендера и, соответственно, победителем стало АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. В ближайшие дни на Южный Урал для осмотра фронта будущих работ прибудут представители компании.

«Ремонтировали Эрмитаж»: кто будет восстанавливать храм на Алом поле в Челябинске 00:00 00:00

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен заняться внешним видом знаменитого храма — восстановить фасад, окна, двери, интерьеры, мозаичные панно и живопись. Кроме того, реконструкции подлежит коммунальная инфраструктура — дренажная система, вентиляция, кровля, навесы и отливы. Заказчиком реставрации выступает ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подведомственное министерству культуры РФ, деньги — 464 миллиона рублей — выделяются из федерального бюджета. Работы должны быть завершены к 2022 году.

Электронные торги на восстановительные работы были объявлены в декабре 2019 года, но тогда желающих поучаствовать не нашлось. Повторно процедура стартовала уже в феврале, и в итоге на днях на сайте госзакупок был объявлен победитель.

АО «Ренессанс-Реставрация» по данным из открытых источников работает в Санкт-Петербурге с 2006 года, компания неоднократно выигрывала конкурсы на реставрационные работы на объектах, принадлежащих Эрмитажу и музею-заповеднику «Петергоф», в 2018 году реставрировала фонтаны ВДНХ.

По мнению отца Бориса Кривоногова, настоятеля Александро-Невской церкви, с «Ренессансом» храму на Алом поле очень повезло.

— В своем деле это лучшая компания в России, — сообщил «КП-Челябинск» отец Борис. — Так что за храм и за Челябинск можно только порадоваться.

Священник сегодня как раз находится в Санкт-Петербурге, ведет переговоры с руководством «Ренессанс-Реставрации». По его словам, в ближайшие дни специалисты компании прибудут в Челябинск.

— Храм на Алом поле действительно знаковое для Челябинска здание, — рассказал краевед, руководитель инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев. — Здание построено в 1911 году под руководством знаменитого архитектора Александра Померанцева, создателя московского ГУМа. У нас это единственный объект, возведенный Померанцевым. Надеюсь, что компания-подрядчик подойдет к делу ответственно, а не переложит его на плечи местных субподрядчиков.

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