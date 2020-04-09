Хочу дачу: челябинцы все чаще выезжают за город

Смог, грязь, вечные пробки, неприятные элементы во дворе дома, а вдобавок и последние события заставляют жителей Челябинска рассмотреть варианты проживания за пределами города. Как раз для них на загородном рынке жилья в 26 километрах от Челябинска имеется прекрасное предложение — участки категории ИЖС в загородном микрорайоне «Дружный».

Он находится в направлении Кременкуля за Большими Харлушами. Благодаря своему расположению и розе ветров новое экологически благоприятное место проживания уже привлекло молодежь, семьи с детьми и пенсионеров своей безопасностью, наличием собственной управляющей компании и стоимостью участков.

Давайте знакомиться с «Дружным» подробнее.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, А ГЛАВНОЕ— СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!

В «Дружном» имеется практически все для загородной жизни людей разных возрастов. По всей протяженности пути от Челябинска до «Дружного» идет асфальтированная дорога. Зимой там регулярно работает грейдер, а летом в микрорайон можно проехать при любой погоде. Дорога до микрорайона займет не более 30 минут.

На въезде в «Дружный» имеется контрольно-пропускной пункт, оснащенный тревожной кнопкой, а по периметру установлено круглосуточное видеонаблюдение. В микрорайоне есть электричество, планируемая газификация — в 2022-2023 годах.

Поддержать отличную форму и еще лучше подружиться с соседями жители «Дружного» могут на футбольной и волейбольной площадках. Там и проходят дружественные соседские «чемпионаты».

Для маленьких жителей «Дружного» предоставлена почти полная свобода действий, да еще и на свежем воздухе. Не секрет, что после подвижных игр на улице дети спят крепче, просыпаются легче, демонстрируют родителям отменный аппетит и прекрасно развиваются, изучая природу.

Любоваться цветами, рассматривать деревья, ходить за грибами, ловить рыбу, слушать пение птиц и смотреть на звезды — что может быть лучше душевного спокойствия всей семьи и восстановления сил после вечных стрессов и бесконечной суеты города.

В соседнем поселке Кировский имеются медпункт, детский сад, школа и магазины.

А для тех, кто следит за питанием, по пути в микрорайон работает фермерский рынок, там можно приобрести свежие и натуральные продукты к столу.

ДАЧНЫЙ ДОМИК: СТРОИМ САМИ ИЛИ ПОКУПАЕМ ГОТОВЫЙ

Участки в микрорайоне «Дружный» имеют назначение под индивидуальное жилищное строительство. Это значит, что здесь вы можете получить постоянную регистрацию либо оформить покупку по программе «Сельская ипотека» под 3% годовых. Участки по 10 соток предлагаются без строительного подряда: стилистику дома, в котором вы мечтаете жить, можно выбрать самостоятельно. Стоимость участка — от 250 000 рублей.

А если не хочется тратить время, можно купить готовые дачные домики в микрорайоне «Дружный».

Сделать легким старт к загородной жизни без лишних финансовых затрат поможет дачный домик из серии «Эконом».

Дом имеет полностью чистовую отделку и после утепления готов к проживанию здесь зимой. Внутри дома имеется большая комната-студия, которую можно обставить по своему вкусу или сделать несколько перегородок. Здесь могут комфортно разместиться до четырех человек. Стоимость такого круглогодичного домика с чистовой отделкой составит 240 000 рублей.

Насладиться всеми благами своего загородного участка поможет дачный домик из серии «Стандарт» с чистовой отделкой и большой верандой. Дом имеет площадь 30 кв. м., а также дополнительный второй ярус для спального места и хранения дачных вещей. После утепления в домике комфортно и зимой, ну а летом на веранде можно разместить стол, лавки и гамак, чтобы наслаждаться летним солнцем и легким теплым ветерком.

Дачный домик оснащен электропроводкой и коммуникациями для подключения водоснабжения. Стоимость — 390 000 рублей.

Демо-образец можно посмотреть по адресу: микрорайон «Дружный», ул. 70 лет Победы, 2. Предварительная запись по телефонам: (351) 777-06-96, +7 (908) 053-40-30.

Для любителей индивидуальных проектов — специальное предложение: дачный домик «Комфорт» площадью 6*5 метров. Главное отличие этого варианта от двух предыдущих — возможности свободной планировки внутри помещения. Можно сделать еще одну комнату или отдельный санузел прямо внутри домика. Второй ярус для спального места и хранения вещей имеет размер 2,5*2,7 метра, здесь можно разместить комфортно четырех человек, плюсом останется пространство для хранения дачных вещей. Электричество, уличное освещение, коммуникации для подключения воды и даже барная стойка на веранде уже входят в стоимость! Утепление позволяет проживать в комфорте и в зимнее время! Пол покрыт качественным ламинатом, а большое количество окон расширяет пространство и впускает достаточное количество света.

Стоимость круглогодичного домика с современным дизайном, чистовой отделкой и большой верандой составляет 540 000 рублей.

— Если у вас есть индивидуальные пожелания к будущему дому, например, вы хотите каркасный, деревянный или каменный, а может из СИП панелей, скажите об этом специалистам отдела продаж, — комментируют представители микрорайона «Дружный». — Наши менеджеры расскажут об особенностях домиков из разных материалов и поделятся контактами проверенных подрядчиков, с которыми мы работаем.

Независимо от того, какой вариант домика вы выберете, вы сможете сразу же наслаждаться всеми благами своего загородного участка:

— отдыхать на природе;

— проживать в комфортных условиях;

— установить полноценную кухню;

— уехать от челябинского смога и наслаждаться свежим воздухом на собственной веранде;

— выбраться из шумного, пыльного города в любое время.

Не теряйте время и запишитесь на бесплатную экскурсию по телефонам: (351) 777-06-96, +7 (908) 053-40-30.

БИЗНЕС НА БЛАГО ЖИЛЬЦОВ

Инфраструктура микрорайона «Дружный» продолжает развиваться. Поэтому вы также можете приобрести участки под автосервис или магазин.

Воспользуйтесь возможностью организовать свой бизнес на благо жителей. Узнайте подробности в отделе продаж по тел.: (351) 776-06-96.

ВЕСНА — ПОРА ЗНАКОМСТВ

Прогуляться вдали от городской суеты, покататься на велосипеде или самокате, даже поработать на своем приусадебном участке — на свежем воздухе, вдали от смога это приятней вдвойне.

Для тех, кому не дает покоя дух добытчика, неподалеку от «Дружного» имеется пруд и охотничьи угодья.

Загородный микрорайон состоит из 500 участков, более 385 из них уже куплены. Весна — самое время познакомиться поближе с новым местом летнего отдыха или круглогодичного проживания.

Ищите участок для отдыха летом, круглогодичного проживания, бизнеса или выгодных инвестиций? Земля в микрорайоне «Дружный» всегда будет пользоваться спросом!

На сайте микрорайона можно посмотреть генплан и выбрать понравившийся участок. Записывайтесь на экскурсию в «Дружный» по телефону: 8-908-053-40-30.

Загородный микрорайон «Дружный».

Офис продаж: Комсомольский пр., 14, офис 31;

тел.: (351) 777-06-96 или Viber/WhatsApp +7 908-053-40-30;

e-mail: Drugniy74@mail.ru;

Дружный74.рф;

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