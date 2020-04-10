Шипучее облако. Опасна ли перекись водорода, которой обрабатывают дороги, для деревьев Челябинска

Во время эпидемии коронавируса улицы Челябинска начали обильно обрабатывать трехпроцентной перекисью водорода. Дезинфицирующие средства попадают на газоны и деревья. «Комсомольская правда» решила выяснить, выживут ли после этого зеленые насаждения.

ЖУКИ-ПАУКИ ИСПУГАЮТСЯ

Огромные облака, «выдуваемые» машиной с помощью авиационного двигателя, медленно оседают на дорогу, кустарники, траву и деревья. Не опасна ли обработка перекисью для растительности? С ней в Челябинске и так давно творятся злоключения. После дорожной революции деревья, «заточенные» в асфальт медленно погибают.

— Перекись распыляют мелкодисперсным облаком, и каждая капля раствора раскрывается в воздухе. Оседая на асфальт, на траву, деревья и кустарники, перекись имеет очень слабую концентрацию, которой, впрочем, достаточно для того, чтобы побеспокоить вредных насекомых, лишить их весенней активности, — объясняет биолог Ботанического сада ЧелГУ Эдуард Шайгородский. — Из-за обработки трехпроцентным раствором перекиси зеленый мир и почва не пострадают.

Биолог добавил, что садовые растения даже полезно обрабатывать перекисью водорода. Вот это — ценная информация для челябинских мичуринцев. После отмены всеобщего режима самоизоляции они рванут на грядки.

ЛУЧШЕ ЛЮБОЙ ХИМИИ

— Перекись водорода совершенно безвредна не только для растений, но и для человека. Она не токсична, — говорит челябинский садовод Татьяна Махинова. — В борьбе за урожай раствор перекиси я предпочитаю промышленной химии. И не только трехпроцентный, но и большей концентрации.

Садовод рекомендует использовать перекись для обработки семян перед посевом: паразиты погибнут, а иммунитет станет выше. Семена нужно оставить в трехпроцентном растворе перекиси водорода на 12 часов. Такие «ванны» стимулируют рост растений. Например, томатов — на 90%! Параллельно погибнут все патогенные микроорганизмы. Эта процедура называется протравливанием. И по мнению многих ученых, она полезнее для семян, чем замачивание в препарате или в марганцовке.

Полезно перед посадкой опрыскать трехпроцентным раствором корни растений для предупреждения гнили. На грядках такой душ убьет личинки и яйца насекомых-паразитов, поборет мучнистую росу.

Полезна перекись в борьбе с сорняками, что пробиваются между плитками садовых дорожек. Для этого потребуется 10%-ный раствор.

— Если сорняки пробиваются между тротуарной плиткой на садовых дорожках, налейте в пространства раствор перекиси и оставьте на время. Корни сгорят, и вы без проблем удалите сорняки вручную. Лучше обработать поверхность после захода солнца и оставить его на всю ночь, — говорит садовод. — Но будьте аккуратны и не лейте раствор на садово-огородную растительность.

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