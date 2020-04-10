Стал ли чище воздух в Челябинске после снижения потока транспорта в режиме всеобщей самоизоляции

В пятницу, 10 апреля, челябинский гидрометцентр продлил режим «черного неба» на три дня. Ситуация для Южного Урала стандартная, но горожане отмечают, что дышать стало легче, химический запах практически не ощущается и даже можно проветривать квартиры. Разбираемся, улучшили ли нерабочие недели экологическую ситуацию и как изменился воздух при уменьшении транспортного потока.

ТИХИЕ УЛИЦЫ — ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ?

Чиновники министерства экологии часто уверяли, что большой процент в загрязнение городского воздуха вносит транспорт. Теперь машин на дорогах Челябинска стало в несколько раз меньше, исчезли пробки, прекратился поток большегрузов. Работают только промышленные предприятия, и властям больше не на что ссылаться.

Например, в Москве воздух действительно стал намного чище. Замеры показывают, что уже в начале недели разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы в атмосфере снизились в пять раз.

— Воздух стал чище и в Челябинске, — уверенно заявил корреспонденту КП-Челябинск заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. — Наши передвижные посты экомониторинга на неделе работали на оживленных улицах и перекрестках Челябинска: на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов, на ул Кирова и Воровского. Если до режима всеобщей самоизоляции замеры фиксировали на дорогах загрязнения в однократное ПДК, то теперь этот показатель «скатился» до 0,3-0,5 ПДК по оксиду углерода и диоксиду серы. Сводные данные смогу предоставить в начале будущей недели: таблица еще готовится.

А что же промпредприятия: коптят небо в карантин? Небось, еще и преференции по послаблению эконадзора выхлопотали: кризис же на дворе!

— Отнюдь, — уверяет Виталий Безруков. — Все надзорные нормативы выполняются. Указов президента Путина о снижении уровня загрязнения воздуха в 12 промышленных городах никто не отменял. Во время НМУ контроль за выбросами промышленных загрязнителей сохраняется.

В пятницу, 10 апреля, челябинский гидрометцентр продлил режим «черного неба» на три дня. Ситуация для Южного Урала стандартная, но горожане отмечают, что дышать стало легче, химический запах практически не ощущается и даже можно проветривать квартиры. Разбираемся, улучшили ли нерабочие недели экологическую ситуацию и как изменился воздух при уменьшении транспортного потока.

ТИХИЕ УЛИЦЫ — ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ?

Чиновники министерства экологии часто уверяли, что большой процент в загрязнение городского воздуха вносит транспорт. Теперь машин на дорогах Челябинска стало в несколько раз меньше, исчезли пробки, прекратился поток большегрузов. Работают только промышленные предприятия, и властям больше на что ссылаться. Например, в Москве воздух действительно стал намного чище. Замеры показывают, что уже в начале недели разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы в атмосфере снизились в пять — пять с половиной раз.

— Воздух стал чище и в Челябинске, — уверенно заявил корреспонденту КП-Челябинск заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. — Наши передвижные посты экомониторинга на неделе работали на оживленных улицах и перекрестках Челябинска: на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов, на ул Кирова и Воровского. Если до режима всеобщей самоизоляции замеры фиксировали на дорогах загрязнения в однократное ПДК, то теперь этот показатель «скатился» до 0,3-0,5 ПДК по оксиду углерода и диоксиду серы. Сводные данные смогу предоставить в начале будущей недели: таблица еще готовится.

А что же промпредприятия: коптят небо в карантин? Небось, еще и преференции по послаблению эконадзора выхлопотали: кризис же на дворе!

— Отнюдь, — уверяет Виталий Безруков. — Все надзорные нормативы выполняются. Указов президента Путина о снижении уровня загрязнения воздуха в 12 промышленных городах никто не отменял. Во время НМУ контроль за выбросами промышленных загрязнителей сохраняется.

ЧЕЛЯБИНСК В БИРЮЗОВОМ ЦВЕТЕ

Мы посмотрели данные информативной карты выбросов, которую составляют экоактивисты Челябинска с помощью бытовых комнатных приборов замера выбросов, которые подключены к Интернету. В группе «Челябинск, дыши!» собраны данные в режиме онлайн. Сейчас на карте миллионного города нет меток тревожных красных и фиолетовых цветов. Данные работающих приборов окрашены в спокойный бирюзовый цвет.

— Автомобилей стало меньше, что сказывается на выбросах. Они не поднимают клубов пыли, как обычно. И выбросов предприятий стало меньше, например, по сравнению с показателями двухгодичной давности не сравнятся. Но я бы не расслаблялся, — говорит лидер группы «Челябинск, Дыши» Андрей Костенко.

Об этом же говорят и другие общественники. Они опасаются, что из-за нерабочей недели проверок на предприятиях стало меньше и это открывает возможности для экономии на экологических мерах.

— Окно возможностей для промышленных загрязнителей — это режим самоизоляции, когда число проверок надзорных органов сократилось, — считает экоактивист Дмитрий Закарлюкин. — Да, выбросов от машин стало меньше, но датчики общественных контролеров фиксируют превышения допустимой концентрации вреднейшего формальдегида. А его выбрасывают только заводы.

О качестве атмосферного воздуха в Челябинске в период режима всеобщей изоляции и проверке заводов-гигантов редакция КП-Челябинск сделала запрос в Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора. Ответ на него к моменту публикации еще не поступил.

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