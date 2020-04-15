Ипотечные каникулы или долговая яма: челябинцы бросились за отсрочками по кредиту за жилье

Кредитные каникулы стали светом в конце тоннеля, особенно для тех, кто из-за коронавируса потерял работу, но остался с ипотекой. С одной стороны, благодаря этой мере можно не отрывать от семейного бюджета приличную сумму, с другой — это не прощение суммы, а отсрочка, которая может и вовсе вогнать в долговую яму.

В 2019 году в стране уже принимался закон об ипотечных каникулах. Нынешнее нововведение, инициированное главной государства, связано с непредвиденными обстоятельствами, в которых страна оказалась из-за триумфального шествия COVID-19. Из-за режима самоизоляции многие теряют работу, лишаются дохода или его части.

Все о кредитных каникулах. Поговорили с управляющей отделением Челябинск Уральского ГУ Центробанка Еленой Фединой 00:00 00:00

Закон о кредитных каникулах президент России Владимир Путин подписал 3 апреля. Пострадавшие из-за карантина — граждане, индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса — имеют право на ипотечные каникулы. Один их критериев — пошатнувшееся финансовое положение заемщика. Банк затребует документ, подтверждающий сокращение доходов на 30% и более от предыдущего месяца. Справку о доходах (зарплате) можно подать в течение 90 дней.

Претендующий на ипотечные каникулы имеет право приостановить погашение кредита на срок до полугода или уменьшить размер платежа на льготный период.

НЕ ТОЛЬКО НА КВАРТИРУ...

Управляющая отделением Челябинск Уральского отделения Банка Россия Елена Федина советует не медлить, если финансовое положение заемщика пошатнулось, а обращаться в банк с просьбой предоставить кредитные реструктуризации задолженности. Разговор с экспертом состоялся в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM).

— Сейчас, в период самоизоляции, можно обратиться с заявлением в банк дистанционно: через личный кабинет на сайте госуслуг, по телефону, с помощью электронной почты. Банки уже реструктурируют долги, переносят сроки платежей, пересматривают их размер или обговаривают с заемщиком другие возможности. Банк России тоже ведет мониторинг, как работают банки с заемщиками. Закон о кредитный каникулах — специально разработанный комплекс мер. Он призван помочь наиболее нуждающимся гражданам. Потому мы рекомендуем обращаться за отсрочкой в самых крайних случаях, а пока есть возможность, нужно платить.

— Мы рекомендуем заемщикам, если будут возникать сложности с банками, обращаться на горячую линию Банка России: 8-800-300-3000, — говорит Федина.

ВАЛ ЗАЯВЛЕНИЙ

Как только был подписан закон о кредитных каникулах, в банки пошел вал заявлений.

— С 27 марта по 3 апреля ежедневно мы фиксировали в два раза больше заявок на кредитные каникулы, чем в среднем в месяц год назад. После вступления в законную силу федерального закона о кредитных каникулах ежедневное количество обращений выросло еще вдвое. К сожалению, не все заявки удовлетворяют условиям получения кредитных каникул, — говорит директор дивизиона «Южный Урал» УБРиР Галина Родина. — Не все заявки удовлетворяют условиям получения кредитных каникул. Клиенты не проверяют, соответствует ли их кредит, прежде всего, по сумме. Согласно закону, кредитные каникулы предоставляются физическим лицам при одновременном выполнении всех условий.

По словам Галины, Родиной, во-первых, кредитный договор должен быть заключен не позднее 2 апреля 2020 года. Во-вторых, сумма кредита не превышает 1,5 млн руб. в случае ипотеки, 250 тыс. руб. при потребительском кредите и 100 тыс. руб. по кредитным картам.

Кроме критерия снижения совокупного дохода заемщика на 30% и более на момент его обращения с требованием по данному кредиту не должен действовать льготный период по оформленным ранее ипотечным каникулам.

Об этих ограничениях клиенты, как правило, узнают, только придя в банк.

ОТВЕТА НЕТ

Челябинские риэлторы согласны с руководителем регионального отделения Банка России: пока есть возможность — платите!

— Оформить каникулы можно раз в жизни и по одному объекту недвижимости. Вдруг, сегодня у вас не самые тяжелые времена? Пока и банки пока не очень-то торопятся пересматривать условия договора с клиентами. Они принимают заяаления на рассмотрение, — говорит челябинский риелтор Любовь Иванова.

Одна из клиенток Ивановой — учитель русского языка и литературы. В прошлом году она купила квартиру-студию в микрорайоне «Академ Риверсайд». Ипотечный заем — 1 млн 160 тыс. руб. Срок договора — 15 лет. Ежемесячный платеж — 10 тыс руб. На первоначальных взнос денег молодому педагогу дали родители, работающие пенсионеры. Они же помогали погашать взносы. Но сейчас их материальное положение ухудшилось: отца сократили, а заработка молодого педагога на все обязательные траты не хватает. До эпидемии педагог подрабатывала репетиторством. Сейчас очные занятия с учениками невозможны, а виртуальные уроки не получаются: дети завалены текущими школьными заданиями. С просьбой предоставить ипотечные каникулы заемщица обратилась в банк, но пока ответа не получила.

Аналогичная ситуация у молодой семьи, купившей три года назад трехкомнатную квартиру в новостройке. Ежемесячный платеж — 24 тыс. руб. Срок кредита — 15 лет. Обратились в банк с заявлением о каникулах 10 дней назад. Ответа пока нет.

КОМУ ОТКАЖУТ В ОТСРОЧКЕ

Есть огромный пласт так называемых липовых заемщиков. Еще до недавнего времени жилищный кредит давали легко и всем. В том числе, по «рисованным» справкам о доходе.

— Люди покупали документы о доходах. Сейчас они не смогут доказать свое пошатнувшееся финансовое положение. Значит, ипотечные каникулы им недоступны. Пока кредит не погашен, недвижимость находится в залоге у банка. 12 лет назад, в кризис, банки завалили рынок залоговым жильем. Уже сейчас рынок недвижимости в Челябинске переполнен — как первичный, так и вторичный. Значит, квартиры начнут дешеветь. Дважды банки могут выставить залоговое имущества на торги. Если не реализуют, переведут в свою собственность. Через суд придется выселять жильцов, оплачивать коммунальные счета. Чтобы не повторился кошмар двенадцатилетней давности, банки должны быть гибче с клиентами, идти на уступки.

Мы выяснили, что липовые справки в Челябинске стоят 10-15 тыс. руб., но взять снова такой документ навряд ли получится.

— Потому что работает фирма незаконно, часто заметает следы, меняет названия. Представьте: вы взяли липовую справку три года назад. И все это время работали по-серому, не платили налогов и «мастера» уже давно скрылись, — добавляют эксперты.

НЕ ЖДИТЕ ВЫСЕЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЙТЕ!

Риелтор Любовь Иванова выкупала не раз залоговое жилье у банков, общалась с должниками, живущими в таких квартирах.

— Люди часто не понимают всей опасности просрочек по платежам. Они уверены: если ипотечное жилье единственное, банк его не отнимет. Но это не так! Ипотечная квартира не принадлежит заемщикам до полного погашения долга. Кредитная организация не может выселять, только если долг по платежам не превышает пяти процентов. И если просрочка не дольше трех месяцев.

Что делать, если нет возможности гасить ипотеку?

— Переселяйтесь к родителям, уплотняйтесь, сдавайте квартиру, погашайте платежи с аренды. Если финансовое состояние катится в тартарары, продавайте жилье сейчас, пока рынок не обвалился. Выручите больше денег по сравнению с тем, как если бы ее с молотка продал банк, — советует Любовь Иванова.

Если нечем платить, съезжайте к родителям и сдавайте квартиру в аренду.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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