Вербное воскресенье в челябинских храмах провели в масках и со спиртом (фото)
Сегодня, 12 апреля, в Вербное воскресенье в Челябинске всех прихожан обязали обрабатывать руки антисептиком и молиться в масках. Несмотря на призыв оставаться дома, верующие все-таки решили побывать на службе в храме.
Больше всего людей оказалось в кафедральном Свято-Симеоновском соборе. Священнослужители вышли к пастве со стаканом спирта для дезинфекции лжицы.
Все атрибуты дезинфицировали спиртом. Фото: Челябинская епархия
— Литургия проходила с соблюдением всех принятых профилактических мер: во время богослужения сотрудники полиции всем прихожанам раздали медицинские маски, причастие совершалось с дезинфекцией лжицы после каждого причастника, запивка подавалась в одноразовых стаканчиках, просфоры служащие храма выдавали в гигиенических перчатках. На входе в храм установлены антисептики для дезинфекции рук, — сообщили в Челябинской епархии.
Карантин не стал поводом отказаться от причастия. Фото: Челябинская епархия
Число прихожан попытались ограничить. Богослужения проводили в режиме онлайн-трансляции, чтобы верующие могли поучаствовать, не выходя из дома.
На входе прихожанам раздавали маски. Фото: Челябинская епархия
В Вербное воскресенье, согласно Библии, Господь вошел в Иерусалим, и дорогу ему украшали пальмовыми ветвями — символом победителя на Востоке. В России пальмовые ветви заменили веточки вербы. Обычно в первой декаде апреля верба покрывается пушистыми почками серебристо-серого цвета.
Веточки вербы принято освящатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До 15 апреля в Челябинской митрополии должны решить, состоятся ли пасхальные богослужения. Большой религиозный праздник выпадает на 19 апреля.
Молиться пришлось в масках. Фото: Челябинская епархия
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ИСТОЧНИК KP.RU
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