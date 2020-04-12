2020-04-12T16:55:55+03:00
Общество

Вербное воскресенье в челябинских храмах провели в масках и со спиртом (фото)

Смотрим, как проходила служба
Юлия РЕУТОВА
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Верующих призвали не выходить из дома, но на службу многие решили прийти. Фото: Челябинская епархияВерующих призвали не выходить из дома, но на службу многие решили прийти. Фото: Челябинская епархия
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Сегодня, 12 апреля, в Вербное воскресенье в Челябинске всех прихожан обязали обрабатывать руки антисептиком и молиться в масках. Несмотря на призыв оставаться дома, верующие все-таки решили побывать на службе в храме.

Больше всего людей оказалось в кафедральном Свято-Симеоновском соборе. Священнослужители вышли к пастве со стаканом спирта для дезинфекции лжицы.

Все атрибуты дезинфицировали спиртом. Фото: Челябинская епархия

Все атрибуты дезинфицировали спиртом. Фото: Челябинская епархия

— Литургия проходила с соблюдением всех принятых профилактических мер: во время богослужения сотрудники полиции всем прихожанам раздали медицинские маски, причастие совершалось с дезинфекцией лжицы после каждого причастника, запивка подавалась в одноразовых стаканчиках, просфоры служащие храма выдавали в гигиенических перчатках. На входе в храм установлены антисептики для дезинфекции рук, — сообщили в Челябинской епархии.

Карантин не стал поводом отказаться от причастия. Фото: Челябинская епархия

Карантин не стал поводом отказаться от причастия. Фото: Челябинская епархия

Число прихожан попытались ограничить. Богослужения проводили в режиме онлайн-трансляции, чтобы верующие могли поучаствовать, не выходя из дома.

На входе прихожанам раздавали маски. Фото: Челябинская епархия

На входе прихожанам раздавали маски. Фото: Челябинская епархия

В Вербное воскресенье, согласно Библии, Господь вошел в Иерусалим, и дорогу ему украшали пальмовыми ветвями — символом победителя на Востоке. В России пальмовые ветви заменили веточки вербы. Обычно в первой декаде апреля верба покрывается пушистыми почками серебристо-серого цвета.

Веточки вербы принято освящать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Веточки вербы принято освящатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До 15 апреля в Челябинской митрополии должны решить, состоятся ли пасхальные богослужения. Большой религиозный праздник выпадает на 19 апреля.

Молиться пришлось в масках. Фото: Челябинская епархия

Молиться пришлось в масках. Фото: Челябинская епархия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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