Скорая помощь. На благотворительный счет в Челябинской области поступило более 1,6 миллиона рублей

— Добрый день! Я одна воспитываю ребенка, состоим на учете, как неполная семья с недостаточным прожиточным минимумом. Сейчас я не работаю, так как отдел по продаже межкомнатных дверей в ТК пока закрыт. Помогите, прошу, мне очень тяжело!

— Я живу в Златоусте, одна воспитываю двоих детей. У старшей дочки замедленное психическое развитие, она посещает коррекционную группу в детсаду и центр развития для особых детей. Работала нянечкой в садике, но из-за того, что дети болеют часто, уволилась. Состояла в Центре занятости. Как малоимущая семья, мы получали соцвыплату для погашения жилищно-коммунальных услуг. Официальной работы у меня нет, перебиваюсь подработкой по уборке помещений. Выплата пособий закончилась в начале года. Долг бывшего мужа по алиментам — 400 тыс. руб. По сути, я мать-одиночка, но по статусу — нет. На какую помощь я могу рассчитывать сейчас, во время самоизоляции?

Такими сигналами SOS переполнены мессенджеры некоммерческой организации «Союз женщин Челябинской области». Общественная организация стала оператором благотворительного счета для помощи южноуральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за распространения COVID-19.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Протянуть руку помощи нуждающимся предложил губернатор Алексей Текслер. Глава региона перечислил на счет свой месячный заработок. Его примеру последовали члены правительства, министерства и ведомства. Например, областным министерством социальных отношений перечислен однодневный заработок. Глава города Наталья Котова последовала примеру главы региона и предложила замам помочь нуждающимся, тоже перечислив однодневный заработок.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Пожертвования носят исключительно добровольный характер.

Сейчас на расчетном счете 1,6 млн руб. Готова технология приема заявлений. Министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила:

— Учитывая режим самоизоляции, гражданам никуда ходить не нужно, чтобы написать заявление, достаточно заполнить форму онлайн.

Форму заявки можно заполнить на сайте Союза женщин Челябинской области. Можно обратиться за поддержкой по телефонам горячей линии: 8-800-200-63-32, 8-912-806-84-96.

На 13 апреля поступило 800 заявок.

На получение материальной помощи могут рассчитывать жители Челябинской области, потерявшие доход из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ?

Как пояснили в министерстве социальных отношений региона, размер выплаты из благотворительного фонда составляет:

— семье в составе одного-двух человек — 2 тыс. руб.;

— семье в составе трех человек — 3 тыс. руб.;

— семье в составе четырех человек — 4 тыс. руб.;

— семье в составе пяти человек и более членов семьи — 5 тыс. руб.

Конечно, во внимание принимается индивидуальная ситуация в каждой семье. На особом внимании — дополнительные обстоятельства, которые усугубляют трудную жизненную ситуацию.

Первые выплаты начнутся на этой неделе. Срок получения зависит от пополнения благотворительного счета. В отдельных случаях у заявителей попросят дополнительные документы в подтверждение ситуации.

Как пояснила руководитель общественной организации «Союз женщин Челябинской области» Наталья Баскова, помощь будет оказываться, будут благотворительные пожертвования.

КСТАТИ

Кому деньги не положены

Претендовать на помощь не смогут получатели пособий и выплат:

— получающие ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка;

— получающие ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующего ребенка;

— получатели пособий, которые выплачиваются через службу занятости населения в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения;

— не положена выплата тем, кто получает пенсию в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения.