Очень нелегки первые шаги. Искалеченный львенок Симба в Челябинске начал ходить

— Честно говоря, сам не ожидал, что это случится так рано, — смеется Карен. — Симба пошел и опорой на задние лапы. Конечно, ему трудно, но прогресс есть!

Исторический момент попал на видео: львенок неуклюже, но все же опираясь на лапы, встрает и делает несколько шагов. Это настоящий успех в выхаживании тяжело больного малыша.

КОЗА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В Челябинске, в зооприюте «Спаси меня!» семимесячный лев живет меньше месяца. Истощение, паралич, пролежни, нарушенная перистальтика, запаршивевшая шерсть... Еще недавно шансы погибнуть и выкарабкаться у малыша были равными. Львенок пережил полостную операцию: из кишечника удалили 2,5 кг каловых камней. Каждый день его ждут больнючие уколы и в награду — вкусный питательный рацион.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане 00:00 00:00

— Диетическое мясо индейки, перепелиные яйца, уникальное по составу козье молоко, плюс, витамины, — рацион Симбы, — говорит Карен. — И, конечно, комплексная терапия — вот наш успех. Мы наращиваем мышечную массу, укрепляем мышцы спины, кости таза. Один добрый человек принес для львенка биологически активную добавку — молотый жемчуг. Он способствует укреплению костей.

Молоко для Симбы дает местная приютская коза Машка: ее трудовые заслуги Карен очень ценит. Машка выкормила не одного тощенького больного питомца Карена.

Задние сломанные лапы львенка, искалеченного сочинским пляжным фотографом-живодером, больше всего волнуют доктора: из-за переломов образовались костные мозоли. Много сил потребуется на разработку суставов. Обычно душегубы ломают конечности животным, чтобы в кадре они были неподвижны.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПИШЕТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ

Снимки львиных лап Карен отправил британским коллегам — ветеринарам-ортопедам. Предстоит вместе выработать тактику лечения. Историю болезни львенка с описанием динамики переводят на английский сотрудники туристической компании «SO TRAVEL». Руководитель компании Юлия Агаева помогала Карену вывезти больного львенка из Дагестана.

НУЖНЫ КОВРЫ И ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕЛЕНКИ

Пока львенка недокармливают: он ест четыре раза в день. Важно сбалансировать жировую массу: из-за долгой вынужденной неподвижности жировые отложения распределены неравномерно.

— И смотрит он на меня такими жалостливыми глазами, кусочки выпрашивает. Держусь, не угощаю, — смеется Карен. — Сбалансированное питание — половина успеха в решении главной задачи: поставить львенка на четыре лапы.

Настроение лохматого пациента замечательное. Он треплет мягкие игрушки, одноразовые пеленки, резиновые коврики. Потому его комнату-вольер застелили большим ковром.

— Если у кого есть ненужные ковры, несите! В хозяйстве нашем пригодятся, — говорит Карен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772970" frameborder="0"></iframe> Львенок Симба сделал первые шаги в Челябинске.Первые успехи доктора Карена Даллакяна: искалеченный львенок Симба сделал первые шаги

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