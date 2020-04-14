В Россельхозе напугали, что в Челябинске вот-вот закончатся живые цветы

Тревогу начал бить Россельхознадзор. По данным ведомства, в область больше не ввозят живые цветы. Бизнес не заявлял о поставках с начала апреля. А цветы — товар не вечный. Неужели останемся без букетов?

БУКЕТ В ПЕРЧАТКАХ

Торговля в городе пока идет. Правда, работают не все салоны. Адреса тех, что открыты, можно узнать на сайтах цветочных сетей. Или же позвонить в салон лично. Заказать цветы можно и дистанционно. Продавцы обещают бесконтактную доставку.

— Бросать букеты под дверь, конечно, никто не станет, — заверила КП-Челябинск менеджер одного из салонов. — Просто курьер приедет к вам в перчатках и в маске.

Выбор на сайтах сейчас отменный: от одиночных цветов на любой кошелек до шикарных букетов из роз, тюльпанов, гербер, лилий и хризантем с оформлением. Так что цветы в городе не пропали.

— Завозить их действительно трудно — вся логистика на самоизоляции. Однако бизнес старается выживать: у нас ведь тоже семьи и дети. На днях я лично привез три тысячи роз из соседнего Екатеринбурга. Боялся, что по пути меня остановят. Но обошлось. Цветы быстро распродали. Теперь ждем свежую партию. — рассказал КП-Челябинск владелец одного из салонов.

Он считает: цветы не исчезнут, пока есть спрос. Другой вопрос: по каким ценам нам будут предлагать букеты.

РЫНОК ОБРУШЕН

Когда салоны закрылись из массовой самоизоляции горожан, бизнесмены боялись, что живой товар просто завянет. Чтобы отбить хоть какие-то деньги, цветы начали отдавать за бесценок — розы шли за полтинник.

Цветы в горшках тоже подешевели. Крупный гипермаркет, судя по ценам на его сайте, и сейчас отдает хризантемы от 50 рублей, розы здесь можно купить за сотню, орхидеи — за 300. То же самое в другом гипермаркете с товарами для дома — хризантема, драцена, цикламены и розы стоят в пределах 160-180 рублей, орхидеи расходятся по 240.

— Это очень опасно. Ведь когда все наладится, люди не захотят покупать их за полную цену. Рынок обрушен, и не понятно, вернутся ли цены к прежнему уровню, — говорит наш собеседник.

Впрочем дешевого товара в срезке уже не найти. Так, в одном из салонов крупной цветочной сети метровые розы нам предложили по 300 рублей за штуку, стандартные — по 160 и только маленькие, размером с альбомный лист, по 59 рублей. Цена доставки тоже кусается: чтобы букет привезли на дом бесплатно, нужно набрать товара почти на две тысячи. Для остальных работа курьера стоит 250 рублей.

— Что будет дальше, не ясно. Конечно, мы боимся закупать цветы впрок. Но спрос пока не упал. Надеемся работать дальше. Торговля по Интернету позволяет нам это делать, — заключил наш собеседник.

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