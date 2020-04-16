Где лучше купить дачу в Челябинске: направления, цены, местоположение

В Челябинске вырос спрос на дачные участки. Эпидемия коронавируса заставила горожан подумать о том, куда сбежать из опасного и пыльного города. Да и в кризис заботливо ухоженные грядки могут спасти урожаем. Мы решили выяснить, где лучше купить дачу в Челябинске и сколько стоят участки.

— Давайте обсудим, что мне сажать в огороде и в какое время? Чувствую, что эта ситуация надолго. Работы нет, а детей кормить нужно, — написала челябинка на одном из форумов.

Подписчики кинулись советовать:

— Фасоль сажай. Кустовая фасоль в уходе проще.

— Вся классика неприхотливая: морковка, редис, огурцы, кабачки. Кукурузу можно попробовать. Сад разбей: высади смородину, малину, яблони.

ТАКОЕ ХОЗЯЙСТВО НУЖНО САМОМУ!

Еще один аргумент в пользу дач — закрытые из-за пандемии COVID-19 юга и заграничные курорты. А ведь в хорошую погоду шезлонг можно раскинуть и на местной дачке! Главное — где лучше купить дачу в Челябинске, чтобы не ошибиться с выбором и не жалеть о вложенных деньгах

Скрыться от коронаввируса можно на даче.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Каждой весной мы наблюдаем всплеск интереса к садовым и дачным участкам. Ценятся сады, расположенные максимум в 30-киломкетровом радиусе от города, — говорит президент Российской гильдии риэлтора «Южный Урал» Лейла Рудь.

Распахать лужайки под грядки - многие на это решатся.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

— Стоит ли сейчас продавать сад или дачу в надежде выручить побольше?

— Есть спрос на ухоженные участки. С хорошим крепким домом, даже для летнего проживания, с банькой, со здоровыми плодовыми деревьями и лужайками. Такой участок можно продать подороже. Но, как правило, хозяевам такая недвижимость самим нужна. В нашей базе данных «пылились» объявления о продаже дач на Увильдах, на Касаргах. И вдруг параллельно начали звонить желающие посмотреть участки и прицениться и владельцы дач, которые решили отдыхать там сами и потому снимающих объекты с продажи.

СКОЛЬКО СТОИТ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Разбег цен на загородную недвижимость — от 150 тыс. руб. (за земельный участок) до 35 млн. руб. за загородные многоэтажные хоромы в охраняемых поселках.

К примеру, за 870 тыс. руб. продается небольшая дачка в некогда престижном садовом товариществе «Петушок» неподалеку от Шершней. Старенькая мебель, уютно-заросший цветами участок в четыре сотки.

1 млн. 300 тыс. руб. просят владельцы дачного дома в 65 кв. м., расположенного на участке в четыре сотки в СНТ «Курчатовец». Из плюсов — асфальтированная дорога, две теплицы, электричество и подведенная на участок вода.

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА ДАЧИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Чем комфортнее дом и уютнее участок, тем выше цена. Мы прошерстили базы объявлений.

Дом в СНТ «Факел» на берегу озера Новосинеглазово можно снять за пять тыс. руб. в месяц. Условия, мягко говоря, спартанские: огород, дом без ремонта и грунтовая подъездная дорога. Зато летом в яблонях поют соловьи.

В поселке Западный можно снять дачный дом в летнем варианте на участке в 25 соток с выходом к Шершневскому водохранилищу. Дом небольшой - 30 кв. м., две комнаты. Помещения внутри отремонтированы, есть новая мебель. На автомобиле до центра можно добраться за 20 минут. Цена – 15 тыс. руб. в месяц.

В СНТ «Медик» на берегу Шершней за 45 тыс. руб. в месяц предлагается дача площадью 90 кв. м. на участке в четыре сотки. Уютный домик, на участке — вишни, лужайка, вымощенные дорожки, банька, веранда, качели. «Проведите лето без масок!», — еще один довод для арендаторов.

Вырастить урожай можно и на арендованной дачке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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