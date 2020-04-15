В Челябинской области фельдшера скорой, который осматривал больного коронавирусом, отказались отправить на самоизоляцию

На этой неделе список территорий, где есть больные коронавирусом, пополнился Сосновским районом. В инфекционке оказался мужчина, который не так давно ездил в Санкт-Петербург. Но в зону риска попал также фельдшер скорой помощи.

ЕЗДИЛ НА ВЫЗОВ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Больной мужчина думал, что подхватил ОРВИ. Осмотреть его на дом выезжал фельдшер скорой, приписанный к районной больнице села Долгодеревенское. А через день анализы показали, что у пациента COVID-19. Медика, контактировавшего с больным, начальство больницы отказалось отправить на самоизоляцию.

— Шансы заразиться были реальными. В Москве и в Санкт-Петербурге давно напряженная ситуация по коронавирусу, но на прошлой неделе прилетевших оттуда не отправляли на самоизоляцию. Их не считали потенциально опасными. Поэтому наш фельдшер ездил на вызов без индивидуальных средств защиты, — рассказали КП-Челябинск коллеги фельдшера.

Из-за этого медик и бьет тревогу. Уже известно, что коронавирус способен протекать бессимптомно. И если фельдшер его подцепил, он в любой момент может заразить близких и других пациентов, к которым выезжает на вызов.

ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ

— Мы знаем, что Роспотребнадзор прислал в больницу предписание отправить фельдшера на карантин. Но начальство его заставляет работать. Ссылаются на какие-то временные рекомендации областного минздрава. Нам говорят, что контактными считаются только члены семьи. А бригаду медиков закрывать не нужно. Хотя больной находится на лечении в инфекционном отделении, — говорят коллеги.

Однако в самой больнице опасения подчиненных не разделяют. Здесь говорят, что средства индивидуальной защиты выданы всем сотрудникам, в том числе фельдшеру скорой. В период пандемии работать без них нельзя.

— Постановления Роспотребнадзора было выдано другому сотруднику — лаборантке, которая, как выяснилось при внутренней проверке, проводила рентген без маски. Сейчас она находится на самоизоляции. Если была какая-то внештатная ситуация, сотрудник обязан доложить о ней главврачу. Никаких заявлений от фельдшера не поступало. Сегодня весь персонал чувствует себя хорошо. Люди сдавали и еще будут сдавать анализы на COVID-19. Тем, кто работал с больными коронавирусом, анализ будут проводить еженедельно. У остальных мазки берут, если они попадают в число контактных, — рассказал главный врач Сосновской центральной районной больницы Владимир Самохвалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА УЖЕ ИЗВЕСТНЫ

Первый анализ на коронавирус встревоженный фельдшер уже получил — результат отрицательный. Сам медик и его коллеги выдохнули спокойно. Они надеются, что результат окончательный, но предстоит сделать еще несколько тестов.

Другие врачи тоже тревожатся за свое здоровье. Более 30 работников скорой в Полетаево и в Кременкуле пожаловались, что не могут сдать анализ, чтобы быть спокойными.

— Они выезжают к больным ОРВИ и тоже тревожатся за свое здоровье. Люди хотят сдать тест на коронавирус. Но анализу не берут, — рассказал КП-Челябинск представитель медицинского профсоюза.

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