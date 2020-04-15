В Челябинске для дезинфекции улиц от коронавируса начали использовать хлорку
В Челябинске машины для дезинфекции улиц теперь заправляют не трехпроцентной перекисью водорода, а хлоркой. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в администрации города. Для борьбы с коронавирсом улицы дороги решили обрабатывать 0,5% раствором гипохлорита кальция. У жителей стало больше не только вопросов, но и опасений.
УЧЛИ ОПЫТ
Изначально гипохлорит кальция — это порошок белого цвета с характерным едким запахом хлора. Из него готовят специальный водный раствор мутного оттенка. Храниться может не более трех суток. Характерная черта раствора — осадок белого цвета. Это — нерастворимые кальционные соли.
В мэрии указали, что раствор в концентрации не менее 05% рекомендован Роспотребнадзором для обеззараживания территорий. «Комсомольская правда-Челябинск» выяснила, что дезсредство рекомендовано в дополнение к обозначенным ранее (например, перекиси водорода), «на основе анализа отечественного и зарубежного опыта проведения мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции». Концентрация 0,5% безопасна для окружающей среды.
В китайском Ухане, откуда по миру победными шагами пошла пандемия, улицы обрабатывали раствором гипохлорита кальция. В Санкт-Петербурге в конце марта выстроилась огромная очередь за бесплатной раздачей дезинфекционных средств. Среди них был гипохлорит кальция. Обрабатывают улицы раствором с запахом хлорки и в Ростове-на-Дону.
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— В начале нулевых я работал заместителем руководителя городской станции дезинфекции, — говорит экономист Владимир Гаврилов. — Уже тогда были бесхлорные препараты, которые по эффективности не уступают гипохлориту кальция и при этом куда безопаснее для окружающей среды. Все дело, видимо, в цене. Гипохлорит кальция, скорее всего, дешевле перекиси водорода. Потому на него и перешли.
Дорогам достается весь объем дезинфицирующего вещества.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гаврилов критикует саму идею обработки дезсредствами проезжей части:
— Мы что спасаем от коронавируса: колеса автомобилей? Обрабатывать нужно остановки и остановочные комплексы, тротуары. Потому сопло автомобиля, который распыляет мелкодисперсное облако дезраствора, должно быть развернуто в сторону пешеходных зон. В обработке нуждаются детские площадки, фасады магазинов. Да, нас уверяют, что раствор попадает и на обочины дорог, и на тротуары. Но совсем уж в микроскопическом объеме.
Акцент в обработке нужно сделать на троуарах, скверах, детских площадках. Фото: Архив КП.
НЕ ВЫГУЛИВАЙТЕ СОБАК ПО МОКРОМУ АСФАЛЬТУ
Горожане уже задаются вопросами, не опасен ли раствор для животных, можно ли выгуливать питомцев на обработанных улицах?
— Раствор в концентрации 0,5% слабый, обработка идет на свежем воздухе, потому самочувствие животных пострадать не должны. Единственный совет: не выгуливайте питомца по только что обработанным пространствам, — посоветовал читателям КП-Челябинск ветврач Карен Даллакян.
По мокрому после обработки асфальту питомца лучше не выгуливать.Фото: Андрей АБРАМОВ
Какие улицы в Челябинске продезинфицируют в четверг, 16 апреля:
Маршрут № 1:
- ул. Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до ул. Чичерина;
- ул. Чичерина до ул. Бейвеля;
- ул. Бейвеля до ул. Скульптора Головницкого;
- ул. Скульптора Головницкого до ул. Габдуллы Тукая;
- ул. Габдуллы Тукая с выходом на ул. Шмакова;
- ул. Шмакова до Краснопольского проспекта;
- Краснопольский проспект до ул. Бейвеля;
- ул. Бейвеля до ул. Профессора Благих;
- ул. Профессора Благих до ул. Северный тракт (ЧелябЭнерго);
- ул. Северный тракт (ЧелябЭнерго) с поворотом налево и выходом на Северный тракт, включая кольцо, и выходом на путепровод ст. Шагол;
- ул. Шагольская до ул. Березовой;
- ул. Березовая, включая кольцо, с выходом на ул. Индивидуальная;
- ул. Индивидуальная до Свердловского тракта;
- Свердловский тракт до ул. Дубравная;
- ул. Дубравная с переходом на ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Богдана Хмельницкого до ул. Румянцева;
- ул. Румянцева до ул. 60 лет Октября;
- ул. 60 лет Октября до ул. Дегтярева;
- ул. Дегтярева до ул. Приборостроителей;
- ул. Приборостроителей до ул. Сталеваров;
- ул. Сталеваров до ул. Коммунистической;
- ул. Коммунистическая до ул. Дегтярева;
- ул. Дегтярева до ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Богдана Хмельницкого до ул. Жукова;
- ул. Жукова до ул. Малой Богдана Хмельницкого;
- ул. Малая Богдана Хмельницкого до ул. Сталеваров;
- ул. Сталеваров до ул. Мира;
- ул. Мира до ул. Липецкая;
- ул. Липецкая до ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Богдана Хмельницкого до ул. Румянцева;
- ул. Румянцева до Шоссе металлургов;
- Шоссе металлургов до ул. Черкасская;
- ул. Черкасская до ул. Комаровского
- ул. Комаровского до ул. Пети Калмыкова;
- ул. Пети Калмыкова до ул. Черкасская;
- ул. Черкасская с выходом на Свердловский тракт.
Маршрут 2:
- ул. Кожзаводская от ул. Каслинской до ул. Болейко;
- ул. Болейко до пр. Победы (налево);
- проспект Победы от ул. Артиллерийская;
- ул. Артиллерийская до пр. Ленина;
- пр. Ленина до ул. Горького;
- ул. Горького до ул. Бажова;
- ул. Бажова до ул. Героев Танкограда;
- ул. Героев Танкограда до ул. Котина;
- ул. Котина до пер. Лермонтова;
- ул. Лермонтова до ул. Бажова;
- ул. Бажова до ул. Танкистов;
- ул. Танкистов до 2-й Щербаковской;
- ул. 2-я Щербаковская до ул. Хохрякова;
- ул. Хохрякова до ул. Кулибина;
- ул. Кулибина до ул. Марченко;
- ул. Марченко до ул. Ловина;
- ул. Ловина до ул. Грибоедова;
- ул. Грибоедова до ул. 1-й Пятилетки;
- ул. 1-й Пятилетки до ул. Горького;
- ул. Горького до ул. Салютная;
- ул. Салютная до ул. Героев Танкограда;
- ул. Героев Танкограда ул. Потемкина;
- ул. Потемкина до ул. Горького;
ул. Горького до ул. Новомеханическая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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