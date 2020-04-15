В Челябинске для дезинфекции улиц от коронавируса начали использовать хлорку

В Челябинске машины для дезинфекции улиц теперь заправляют не трехпроцентной перекисью водорода, а хлоркой. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в администрации города. Для борьбы с коронавирсом улицы дороги решили обрабатывать 0,5% раствором гипохлорита кальция. У жителей стало больше не только вопросов, но и опасений.

УЧЛИ ОПЫТ

Изначально гипохлорит кальция — это порошок белого цвета с характерным едким запахом хлора. Из него готовят специальный водный раствор мутного оттенка. Храниться может не более трех суток. Характерная черта раствора — осадок белого цвета. Это — нерастворимые кальционные соли.

В мэрии указали, что раствор в концентрации не менее 05% рекомендован Роспотребнадзором для обеззараживания территорий. «Комсомольская правда-Челябинск» выяснила, что дезсредство рекомендовано в дополнение к обозначенным ранее (например, перекиси водорода), «на основе анализа отечественного и зарубежного опыта проведения мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции». Концентрация 0,5% безопасна для окружающей среды.

В китайском Ухане, откуда по миру победными шагами пошла пандемия, улицы обрабатывали раствором гипохлорита кальция. В Санкт-Петербурге в конце марта выстроилась огромная очередь за бесплатной раздачей дезинфекционных средств. Среди них был гипохлорит кальция. Обрабатывают улицы раствором с запахом хлорки и в Ростове-на-Дону.

ЗАЧЕМ СПАСАТЬ ОТ COVID-19 КОЛЕСА МАШИН?

— В начале нулевых я работал заместителем руководителя городской станции дезинфекции, — говорит экономист Владимир Гаврилов. — Уже тогда были бесхлорные препараты, которые по эффективности не уступают гипохлориту кальция и при этом куда безопаснее для окружающей среды. Все дело, видимо, в цене. Гипохлорит кальция, скорее всего, дешевле перекиси водорода. Потому на него и перешли.

Дорогам достается весь объем дезинфицирующего вещества.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гаврилов критикует саму идею обработки дезсредствами проезжей части:

— Мы что спасаем от коронавируса: колеса автомобилей? Обрабатывать нужно остановки и остановочные комплексы, тротуары. Потому сопло автомобиля, который распыляет мелкодисперсное облако дезраствора, должно быть развернуто в сторону пешеходных зон. В обработке нуждаются детские площадки, фасады магазинов. Да, нас уверяют, что раствор попадает и на обочины дорог, и на тротуары. Но совсем уж в микроскопическом объеме.

Акцент в обработке нужно сделать на троуарах, скверах, детских площадках. Фото: Архив КП.

НЕ ВЫГУЛИВАЙТЕ СОБАК ПО МОКРОМУ АСФАЛЬТУ

Горожане уже задаются вопросами, не опасен ли раствор для животных, можно ли выгуливать питомцев на обработанных улицах?

— Раствор в концентрации 0,5% слабый, обработка идет на свежем воздухе, потому самочувствие животных пострадать не должны. Единственный совет: не выгуливайте питомца по только что обработанным пространствам, — посоветовал читателям КП-Челябинск ветврач Карен Даллакян.

По мокрому после обработки асфальту питомца лучше не выгуливать.Фото: Андрей АБРАМОВ

Какие улицы в Челябинске продезинфицируют в четверг, 16 апреля:

Маршрут № 1:

- ул. Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до ул. Чичерина;

- ул. Чичерина до ул. Бейвеля;

- ул. Бейвеля до ул. Скульптора Головницкого;

- ул. Скульптора Головницкого до ул. Габдуллы Тукая;

- ул. Габдуллы Тукая с выходом на ул. Шмакова;

- ул. Шмакова до Краснопольского проспекта;

- Краснопольский проспект до ул. Бейвеля;

- ул. Бейвеля до ул. Профессора Благих;

- ул. Профессора Благих до ул. Северный тракт (ЧелябЭнерго);

- ул. Северный тракт (ЧелябЭнерго) с поворотом налево и выходом на Северный тракт, включая кольцо, и выходом на путепровод ст. Шагол;

- ул. Шагольская до ул. Березовой;

- ул. Березовая, включая кольцо, с выходом на ул. Индивидуальная;

- ул. Индивидуальная до Свердловского тракта;

- Свердловский тракт до ул. Дубравная;

- ул. Дубравная с переходом на ул. Богдана Хмельницкого;

- ул. Богдана Хмельницкого до ул. Румянцева;

- ул. Румянцева до ул. 60 лет Октября;

- ул. 60 лет Октября до ул. Дегтярева;

- ул. Дегтярева до ул. Приборостроителей;

- ул. Приборостроителей до ул. Сталеваров;

- ул. Сталеваров до ул. Коммунистической;

- ул. Коммунистическая до ул. Дегтярева;

- ул. Дегтярева до ул. Богдана Хмельницкого;

- ул. Богдана Хмельницкого до ул. Жукова;

- ул. Жукова до ул. Малой Богдана Хмельницкого;

- ул. Малая Богдана Хмельницкого до ул. Сталеваров;

- ул. Сталеваров до ул. Мира;

- ул. Мира до ул. Липецкая;

- ул. Липецкая до ул. Богдана Хмельницкого;

- ул. Богдана Хмельницкого до ул. Румянцева;

- ул. Румянцева до Шоссе металлургов;

- Шоссе металлургов до ул. Черкасская;

- ул. Черкасская до ул. Комаровского

- ул. Комаровского до ул. Пети Калмыкова;

- ул. Пети Калмыкова до ул. Черкасская;

- ул. Черкасская с выходом на Свердловский тракт.

Маршрут 2:

- ул. Кожзаводская от ул. Каслинской до ул. Болейко;

- ул. Болейко до пр. Победы (налево);

- проспект Победы от ул. Артиллерийская;

- ул. Артиллерийская до пр. Ленина;

- пр. Ленина до ул. Горького;

- ул. Горького до ул. Бажова;

- ул. Бажова до ул. Героев Танкограда;

- ул. Героев Танкограда до ул. Котина;

- ул. Котина до пер. Лермонтова;

- ул. Лермонтова до ул. Бажова;

- ул. Бажова до ул. Танкистов;

- ул. Танкистов до 2-й Щербаковской;

- ул. 2-я Щербаковская до ул. Хохрякова;

- ул. Хохрякова до ул. Кулибина;

- ул. Кулибина до ул. Марченко;

- ул. Марченко до ул. Ловина;

- ул. Ловина до ул. Грибоедова;

- ул. Грибоедова до ул. 1-й Пятилетки;

- ул. 1-й Пятилетки до ул. Горького;

- ул. Горького до ул. Салютная;

- ул. Салютная до ул. Героев Танкограда;

- ул. Героев Танкограда ул. Потемкина;

- ул. Потемкина до ул. Горького;

ул. Горького до ул. Новомеханическая.