2020-04-16T17:37:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Российский олигарх Виктор Рашников выделил полмиллиарда на борьбу с COVID-19 в Магнитогорске

Рассказываем, на что потратят крупную сумму
Юлия РЕУТОВА
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Виктор Рашников направил крупную сумму для поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса. Фото: администрация МагнитогорскаВиктор Рашников направил крупную сумму для поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса. Фото: администрация Магнитогорска
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Полмиллиарда рублей готов потратить Магнитогорский металлургический комбинат для поддержки тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. По решению председателя совета директоров «ММК» Виктора Рашникова, деньги пойдут на оснащение больниц, организацию дистанционного обучения для школьников и социальную помощь малообеспеченным.

Виктор Рашников входит в 20-ку самых состоятельных миллиардеров по версии Fordes, но не остался в стороне от беды, которая накрыла его родной Магнитогорск. Он одним из первых направил средства на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19. Они касаются защиты не только работников комбината, но и всех горожан.

— Считаю, что сегодня, как никогда, людям нужна реальная поддержка и помощь. Именно поэтому было принято единственно возможное в данной ситуации решение — помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время, — прокомментировал Виктор Рашников.

За счет выделенных средств для больниц уже закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров. Из этой же суммы врачи, работающие с риском для собственного здоровья, получат дополнительные выплаты. Для школьников и молодых педагогов будут приобретены планшеты и ноутбуки, необходимые для обучения в дистанционном формате. В детсадах установят дезинфицирующие приборы, а в интернаты поступят бесконтактные термометры. Одиноким пожилым людям, которые сейчас остаются дома, соберут необходимые наборы с продуктами питания и вещами, масками и антисептиками.

СПРАВКА

Председатель совета директоров ММК 71-летний Виктор Рашников занял 15 место в Топ-200 миллиардеров страны. Его состояние оценивается в $7,3 млрд. Кто еще из южноуральцев вошел в список самых богатых людей России, читайте на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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