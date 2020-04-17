2020-04-17T11:56:17+03:00
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«Цены уронили, маски за свой счет»: таксисты Челябинска устроили забастовку

Доходы водителей упали в три раза
Ангелина ЗАКИРОВА
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Таксисты устроили стихийный митинг. Фото: Константин АверьяновТаксисты устроили стихийный митинг. Фото: Константин Аверьянов
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Челябинские таксисты устроили забастовку. Утром в пятницу, 17 апреля, возле спортшколы «Трактор» на улице Савина собралось около полусотни автомобилей. Дальше колонна двинулась к ЮУрГУ по проспекту Ленина.

Водителей возмутило, что агрегаторы снизили цены, плюс из-за режима самоизоляции горожане стали значительно меньше ездить по городу. В результате доходы водителей упали в 3-4 раза. И ни на какие компенсации им расчитывать не приходится.

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— Из-за пандемии сервис «Яндекс.Такси» уронил цены вместо того, чтоб поддержать водителей. И роняли их три раза за последние две недели. Ни о какой поддержке речи не было, — рассказывает сотрудник сервиса такси Рамиль.

Таксисты отмечают, что на них легла еще одна нагрузка: из-за эпидемии водители должны поддерживать идеальную чистоту в салоне автомобиля — при этом никаких средств на это сотрудникам не выделяют, все за свой счет.

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— Если раньше водитель на арендной машине за 12 часов работы мог принести домой порядка 1500-2000 рублей, то сейчас это около 500 рублей и не более того, — добавил Рамиль.

Также сотрудник сервиса подчеркнул, что забастовку таксисты планируют продолжать вплоть до повышения цен.

«Комсомольская правда» уже направила обращение в «Яндекс.Такси», чтобы узнать, планируют ли в компании оказывать водителям материальную помощь.

Ранее водители хотели собраться на пустой парковке ТРК «Горки», но к тому времени сотрудники ДПС перекрыли проезд, поэтому место сбора пришлось поменять. По словам водителя, сотрудники ДПС оперативно реагировали на передвижение колоны автомобилей и даже пытались разбить ее, чтобы разделить участников акции.

Напомним, этой зимой, в декабре, таксисты из Челябинска и Екатеринбурга объявили бойкот и не выехали на работу в час-пик. Акция протеста тоже была связана с понижением цен на услуги такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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