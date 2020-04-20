В Челябинской области возобновят раздачу пакетированного молока школьникам

С 20 апреля школьникам Челябинской области возобновится раздача молока по региональной программе. Приостановка вызвала много возмущений, ведь закупки были сделано до того, как учеников отправили на дистанционное обучение.

Депутат Госдумы Виталий Пашин заявил, что в некоторых комбинатах школьного питания хранится запас молока за несколько недель. «Зачем его держать? — озадачился Пашин. — Деньги на его оплату поступили, они освоены. Нужно разово выдать его родителям».

По решению губернатора Алексея Текслера режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 30 апреля. Значит, запасов молока в школьных столовках станет еще больше.

ВЫДАДУТ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАПАС

Как сообщили в региональном минобре, 17 апреля губернатор Алексей Текслер распорядился выдавать 180 тысячам детей начальной школы пакетированное молоко, которые они бы выпили в учебные дни, если бы не эпидемия.

Новые правила начнут действовать с 20 апреля.Но порядок выдачи пока не определен. Правовое управление правительства Челябинской области за выходные подкорректирует региональную «молочную» программу. Скорее всего, выдавать продукт будут в школах.

— Нужно избежать очередей, чтобы не вспыхнули очаги эпидемии, — сообщили в пресс-службе минобра. — Директора школ предупреждены. Главное — пригласить родителей за молоком разрозненно.

БУДЕТ ЛИ СУХОЙ ПАЕК

А как насчет бесплатных льготных горячих обедов, которых из-за карантина лишены школьники?

Во Владимире, например, стоимость обедов перечисляют на банковские карты родителей учеников, которым положено бесплатное питание.

В Перми выдали сухпаем. Мамы рассказывают: пригласили в школу по одиночке, сверили документы со списком. Визитеры обработали руки антисептиком, забрали проднаборы. В пакете, рассчитанном на две недели, — фасованные крупы: рис и гречка по два килограмма, пакет макарон и два килограмма сахара. Бутылка растительного масла, пачка чая и сгущенка — хороший сухпаек!

С 6 апреля выдают сухпайки в Санкт-Петебрурге: консервы, шоколад, чай, джем, сок, растительное масло, молоко, макароны, крупа.

А в школьных пакетах в Крыму есть еще и кабачковая икра. Если родители не могут забрать пакет, его на дом принесут волонтеры.

Набор крымского школьника-льготника. Фото: Архив КП.

Практикуют выдачу сухих пайков и в Челябинской области: в Сатке и Бакале. Почему не распространить опыт? Обед в Златоусте стоит 16,6 руб., в Миассе — 20 руб., в Челябинске — чуть больше. Депутат Пашин подсчитал: невеликие суммы за три недели карантина складываются в 300 руб. на ребенка. Есть семьи, где льготное питание в школе получают два — три ребенка. Можно получить солидный продовольственный запас!

Сухой паек школьника из Бакала. Фото: группа "Новости Бакала" vk.com

Мамы из Бакала и Сатки делятся в соцсетях фото распакованных сухпаев. В каждой школе свое наполнение. Ориентировочная стоимость пакета — 150 - 200 руб.

— Нашему первоклашке в расчете на две недели выдали: килограмм макаронов, килограмм сахара, пачку кукурузных хлопьев, упаковку печенья и две шоколадки. Стоимость набора — 150 руб., — сообщила корреспонденту КП-Челябинск жительница Сатки Татьяна Сычугова.

— Да, практику выдачи сухих пайков, освоил Саткинский район и Бакал, где дети тех категорий, кому положено горячее питание, получили наборы продуктов. Сама по себе идея неплохая, но наши люди уже привыкли покупать продукты, исходя из широкого выбора магазинов и торговых сетей. Далеко не всех родителей устраивает набор продуктов, и их понять можно: смысл организации горячего питания в школах — дать возможность детям получить полноценное сбалансированное питание в течение многочасового учебного дня, — сообщили в региональном минобре.

Но разве семьи с детьми откажутся от макарон, муки, гречки, печенья, сока, шоколада? Чиновники же говорят о накладных расходах: транспортировке, фасовке, раздаче, учете, которые влетят в копеечку.

ОТПРАВИЛИ В СОЦЗАЩИТУ

В мнобре напомнили, что нуждающиеся семьи, в которых родители во время эпидемии коронавируса потеряли работу, могут обратиться в районные управления соцзащиты:

— Там им обязательно помогут. Важно помнить, что в этом случае социальная помощь оказывается не автоматически, а по заявлению. В Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сосновском и Еманжелинском районах выдают продуктовые наборы.

— Мне было бы проще забрать паек, положенный на ребенка, в школе, до которой два шага. Времени бегать по соцзащитам нет: я одна воспитываю двух детей, и они оба сидят со мной, — говорит челябинка Ирина Мишина. — В бухгалтерии школы есть доказательства скромного дохода моей семьи. Зачем множить бумажки?

Но пока областные власти только присматриваются к практике школьных сухих пайков.

Читайте также:

Бесплатное школьное молоко разрешат уносить по домам в Челябинске (подробнее).

Владимирским школьникам выдадут сухой паек вместо завтраков. Но можно взять и деньгами (подробнее).

Пермячка показала, что входит в состав сухпайка, который выдают школьникам во время эпидемии коронавируса (подробнее).

Петербуржцы показали полученные сухие пайки для школьников (подробнее).

Сгущенка, макароны и чай: Что входит в сухой паек для школьников Крыма (подробнее).