2020-04-19T13:25:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальная ночь в Челябинске: фоторепортаж в период самоизоляции

Несмотря на онлайн-службу, некоторые граждане решили прочувствовать атмосферу храма
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Граждан было меньше, но не намногоГраждан было меньше, но не намногоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всеобщий режим самоизоляции вновь не сильно помог. Несмотря на все рекомендации священников и самого митрополита Григория и специальную онлайн-трансляцию, южноуральцы все равно решили отправиться в церкви и храмы, где сегодня ночью, 19 апреля, проходила Пасхальная служба. Фотокорреспондент «Комсомольской правды-Челябинск» убедился в этом лично.

В Свято-Симеоновском соборе было меньше людей, чем в прошлые годы, а также много полиции. Сами же прихожане объясняли свое присутствие особой атмосферой храма, которую невозможно передать через экран телевизора. При этом, некоторые храмы были готовы к приходу верующих. В них делали специальную разметку для социального дистанцирования.

Некоторые граждане предпочли оффлайн онлайн Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые граждане предпочли оффлайн онлайнФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Священники отмечали, что богослужения не отменяют, так как эти таинства совершаются за всех и за вся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Священники отмечали, что богослужения не отменяют, так как эти таинства совершаются за всех и за всяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митрополит Григорий просил молиться как прихожан, так и верующих через экран телевизора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митрополит Григорий просил молиться как прихожан, так и верующих через экран телевизораФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть граждан пришла в масках... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть граждан пришла в масках...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А некоторые нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А некоторые нетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По некоторым фото и не скажешь, что прихожан было меньше, чем обычно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По некоторым фото и не скажешь, что прихожан было меньше, чем обычноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За порядком у храма следила полиция. Разумеется, в масках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За порядком у храма следила полиция. Разумеется, в маскахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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