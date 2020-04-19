Пасхальная ночь в Челябинске: фоторепортаж в период самоизоляции

Всеобщий режим самоизоляции вновь не сильно помог. Несмотря на все рекомендации священников и самого митрополита Григория и специальную онлайн-трансляцию, южноуральцы все равно решили отправиться в церкви и храмы, где сегодня ночью, 19 апреля, проходила Пасхальная служба. Фотокорреспондент «Комсомольской правды-Челябинск» убедился в этом лично.

В Свято-Симеоновском соборе было меньше людей, чем в прошлые годы, а также много полиции. Сами же прихожане объясняли свое присутствие особой атмосферой храма, которую невозможно передать через экран телевизора. При этом, некоторые храмы были готовы к приходу верующих. В них делали специальную разметку для социального дистанцирования.

Некоторые граждане предпочли оффлайн онлайнФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Священники отмечали, что богослужения не отменяют, так как эти таинства совершаются за всех и за всяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митрополит Григорий просил молиться как прихожан, так и верующих через экран телевизораФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть граждан пришла в масках...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А некоторые нетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По некоторым фото и не скажешь, что прихожан было меньше, чем обычноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За порядком у храма следила полиция. Разумеется, в маскахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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