2020-04-20T13:19:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый умерший от коронавируса в Челябинске: неизлечимый больной вернулся из Москвы

Что известно о первом умершем от коронавируса в Челябинске [эксклюзив КП]
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Первый умерший от коронавируса в Челябинске был смертельно боленПервый умерший от коронавируса в Челябинске был смертельно боленФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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66-летний мужчина — первый умерший от коронавируса в Челябинске — долгое время лечился от рака и был выписан из столичной клиники как паллиативный больной. Он был доставлен самолетом в тяжелом состоянии.

— Это мужчина с онкологией в терминальной стадии, и COVID-19 был сопутствующим, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как удалось выяснить КП-Челябинск, у первого умершего от коронавируса в Челябинске был рак поджелудочной железы. Он умер через несколько дней после прилета.

— 14 апреля он был выписан из клиники, 15го прилетел. В аэропорту взят анализ. По результатам госпитализирован. По контактам — близкие отрицательные, — рассказал собственный источник «Комсомолки». Смерть пациента все же связывают не с коронавирусом, а с онкологией. В силу ослабленного иммунитета мужчина оказался беззащитен перед COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Челябинской области, у мужчины была тяжелая степень за счет сопутствующей патологии.

— Пациент дышал сам, не был подключен к аппарату ИВЛ, — уточнили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Как уточнили в минздраве, все врачи, в том числе и те, кто работал с мужчиной, каждую неделю проходят тестирование на коронавирус.

Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования близким умершего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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