Трансляции из вольеров и разминки для похудения: как живет зоопарк Челябинска на карантине

Челябинский зоопарк закрыт для посещений как минимум до конца месяца. Наиболее общительные хвостатые уже соскучились по посетителям. «Комсомолка» выяснила, как животные компенсирую дефицит внимания и как зоопарк выживает без финансовой помощи от продажи билетов.

ГРУСТИТЬ НЕ ДАЮТ

— Все сотрудники работают в масках. Медработник ежедневно консультирует, проверяет весь персонал. Коврики со специальным обеззараживающим растворам есть даже в помещениях с животными, — рассказывает начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Елена Пшеницына.

Сотрудники зоопарка носят маски. Каждый день их осматривает медработник. Фото: Челябинский зоопарк

Из-за карантина распорядок дня у четвероногих не поменялся. Кормление по расписанию, после трапезы кто-то играет, кто-то общается с сородичами, кто-то дремлет. Животные, также как и люди, рискуют набрать лишние килограммы на изоляции, поэтому некоторым обед прячут в ветках, закапывают в землю или подвешивают на веревке — чтобы больше двигались.

Вот так, например, подвешивают мясо хищникам, чтобы они больше двигались. Фото: Челябинский зоопарк

Резких перемен в настроении и поведении обитателей зоопарка пока не замечено. Киперы — рабочие по уходу за животными — развлекают своих подопечных, общаются с ними.

— У большинства животных не замечены изменения в поведении из-за отсутствия посетителей. У них обычная жизнь, — отмечает Елена. — Есть, конечно, отдельные особи, такие как альпака Еремей, которые очень любят посетителей, очень общительные. Но в целом, им хватает внимания со стороны рабочих по уходу и зоологов. Сейчас животным получается уделять даже больше времени.

Еремей один из самых общительных обитателей зоопарка. Чтобы он не скучал, сотрудники чаще заглядывают к нему в вольер. Фото: Челябинский зоопарк

За жизнью зоопарка можно следить в соцсетях. В скором времени из вольеров будут вести прямые трансляции. Так, 1 мая в «прямом эфире» отметит день рождения лисица Майя. Также планируются эфиры кормления медведей рыбой. За этим лакомством большим хищникам придется понырять.

Медведям наполнили бассейн водой, тоже теперь есть чем заняться. Фото: Челябинский зоопарк

ДЕТИ КАРАНТИНА

12 апреля в зоопарке отмечали не День космонавтики, а прибавление. У суриката Ромашки родились двое детенышей. Пока фотографий крох нет, маму с малышами сотрудники лишний раз не беспокоят. Даже пол малышей еще неизвестен.

Кстати, некоторым животным карантин, наоборот, на пользу. Так, в опустевшем зоопарке Гонконга впервые за 10 лет спарились «несговорчивые» панды. В неволе эти животные размножаются крайне редко. На вопрос ожидается ли беби-бум в челябинском зоопарке после карантина, сотрудники с улыбкой отвечают: «Поживем, увидим».

У животных из-за карантина особо ничего не поменялось. Фото: Челябинский зоопарк

ОЧЕНЬ НУЖНА ПОДДЕРЖКА ПРИЮТАМ

Основной доход зверинец получал с продажи билетов. Но сейчас посетителей нет, с финансами может быть туго, поэтому зоопарк получит помощь из бюджета.

— Пока средств хватает, но так как выручки у нас нет, зоопарк вошел в госпрограмму поддержки. Буквально 18 апреля был подписан указ, чтобы включить зоопарк в перечень отраслей, которые пострадали из-за коронавируса, — говорит пресс-секретарь зоопарка.

В Челябинске есть и другие организации для животных, которым сейчас особенно нужна помощь. Это приюты, где живут сотни питомцев, и содержать их не на что.

— У нас стартовала акция «Неделя добра». Мы понимаем, как сейчас тяжело приютам справляться со своими нелегкими обязанностями и помогаем хотя бы информационно, — объясняют в зоопарке. — Разместили посты в социальных сетях, чтобы люди жертвовали деньги и оказывали какую-то посильную помощь. Желающие помочь, могут найти реквизиты в наших группах в Инстаграме и во ВКонтакте.

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