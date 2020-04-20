«В середине 90-х уже так было»: владелица челябинского салона, откуда украли плюшевых мишек, пожаловалась на полицию

В пасхальную ночь криминальный дуэт ограбил цветочный магазинчик на улице Чичерина, 13 в Челябинске. В час ночи они разбили камнем толстое витринное стекло, схватили двух огромных плюшевых медведей и дали деру.

— Задержали грабителей бойцы охранного предприятия «Витязь», с которым у нас заключен договор, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск хозяйка цветочного предприятия Вера Соколова. — Бежали дворами, поймали их на перекрестке проспекта Победы и улицы 40-летия Победы. Охранники окружили их на четырех патрульных машинах.

Витрину разбили камнем. Фото: Вера Соколова.

«НЕ МЕШАЙТЕ МИШЕК И ВИТРИНУ»

По звонку ЧОП прибыли полицейские.

— Мне продиктовали, что я должна написать в заявлении: хищение плюшевых медведей. Окей, цена игрушки — 3,5 тыс. руб. А разбитого камнем витража, трехкамерного стеклопакета, — 80 тыс. руб. — недоумевает Вера Соколова. — Почему не указывать этот ущерб в заявлении? Полицейские пытались надавить: мол, вызов был по хищению; по витражу надо написать потом. Но я настояла, заявление приняли по всем пунктам.

На магазин напали двое — 17-летний и мужчина постарше.

В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что по факту кражи с незаконным проникновением в цветочный магазин возбуждено уголовное дело и задержан один подозреваемый.

ЧТОБЫ НЕ ПОРТИТЬ СТАТИСТИКУ?

— А почему задержан один? — недоумевает Соколова. — В изоляторе 17-летний зеленый сопляк. А второй детина, который тоже медведя тащил и был с поличным задержан, якобы свидетель. Но почему мы должны одному жизнь ломать, а другой выйдет сухим из воды? К сожалению, на фасаде нашего магазина не было видеокамеры, которая бы засекла двух нападавших.

В СИЗО оказался только один из пойманных. Фото: vk.com/vityaz.ohrana

Вера Соколова намерена обратиться в прокуратуру:

— Мне очень долго пытались доказать мою юридическую неграмотность и не собирать в одно заявление плюшевых мишек и витражное стекло, которое в десять раз дороже. Почему? Чтобы я не портила статистику?

Бизнес-вумен с тревогой видит в нынешнем кризисе гримасы криминогенных 90-х. В то время она тогда начинала свое дело и навидалась всякого. И тогда полиция, говорит Соколова, тоже вяло реагировала на происшествия.

— В середине 90-х ко мне в салон пришел «покупатель» с топором. Никого не убил, но перепугал нас до смерти. Цветы мы ему отдали, но полиция визитера не нашла, — вспоминает цветочница.

Витрина заколочена фанерой. Привет, 90е! Фото: Вера Соколова.

Цветочным магазинам Соколовой разрешено работать с помощью курьерской доставки.

— Моя сотрудница подготовила заказ — красивый букет за 3,5 тыс. рублей и поджидала курьера. Входит мужчина и протягивает 100 рублей: мол, покупаю, и точка. Продавец отказалась, тогда он ее пнул ногой. Продавец нажала «тревожную» кнопку. «Ага, испугалась! — говорит нападающий. — Я у тебя сейчас куплю фиалку в горшочке». С этими словами он достал банковскую карту, взял маленький цветочный горшочек, расплатился и был таков.

И что полиция?

— Да ничего! Моей сотруднице полицейские заявили, что ей нужно было уйти на больничный, снять побои, пройти еще ряд процедур. Девчонка заявление забрала. Но почему нападавший, чьи данные можно установить по оплате банковской картой, уйдет от ответственности?

КОММЕНТАРИЙ

Адвокат Александр Щербинин:

— Замечательно, что совершивших преступление задержали по горячим следам: это происходит, увы, нечасто.

Почему в СИЗО сейчас один из подозреваемых? Возможно, из-за слабой доказательной базы: момент совершения преступления на видео нет. А напавшим на цветочный магазин выгодно, чтобы кто-то один взял на себя преступление. Потому что тогда оно классифицируется по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК) и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Если же будет доказано, что цветочный салон ограбили несколько лиц, фигурантам дела светит до пяти лет лишения свободы, так как это классифицируется как кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, да еще с незаконным проникновением в помещение.

По объединению двух эпизодов в одно дело: пострадавшая совершенно правильно настояла на объединении, потому что проникнуть в витрину подозреваемые могли только разбив стекло.

Молодые люди бежали от ЧОПовцев, но добычу не бросили. Фото: vk.com/vityaz.ohrana

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru