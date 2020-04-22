По цене квартиры Ольги Бузовой: челябинская «запретка» решила избавиться от курорта «Завьялиха»

В Челябинской области приватизируют горнолыжный курорт «Завьялиха». Центр отдыха выставили на аукцион. Сейчас он находится в собственности города Трехгорного, имеющего статус ЗАТО.

— Имущество не заложено, под арестом не находится, — говорится в документации комитета по управлению имуществом.

«Завьялиха» продается одним лотом, куда входят два подъемника (кресельный и канатный), пять действующих горнолыжных трасс. Плюс еще пять спусков, сноупарк и траса для борд-кросса, которые предстоит достроить. Покупателю достанутся недострои: несколько автодорог, парковка и коммунальные объекты. Минимальная цена – 120,5 млн руб. Недавно за такую же стоимость ведущая Ольга Бузова купила элитную квартиру в Москве.

С горы открываются потрясающие виды. Фото: Завьялиха Горнолыжный курорт/vk.com

— Цена ожидается в интервале от 120,5 до 241 млн руб. Предложение весьма интересное, особенно, если торги пройдут ближе к минимальной цене. Но, чтобы курорт заработал всерьез, придется достроить систему искусственного оснежения и создать гостиничный комплекс (земли для которого предусмотрены, но не входят в лот), — сообщил замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

На протяжении нескольких лет курорт сдавали в аренду. Собственник сможет инвестировать средства в развитие курорта. Вместе с тем, найти инвестора сложнее, чем просто арендатора. Согласно документации, ранее его пытались продать, но желающих не нашлось. На этот раз цена снижена в два раза.

ЕХАТЬ ДАЛЕКО, ОСТАНОВИТЬСЯ НЕГДЕ

Горнолыжник с 20-летним стажем Максим Мыларщиков вспоминает, что на «Завьялихе» давно обещали построить чуть ли не альпийскую деревню, но пока инфраструктура оставляет желать лучшего.

— Система пропуска на склон работает с перебоями — ей уже больше 20 лет. Курорт красивый. Виды шикарные. Трассы самые длинные на Южном Урале. В целом, минусов хватает. Далеко от Челябинска — больше 220 км. Из Уфы, наверное, проще добраться — перевалов меньше на М-5. Рядом закрытый город — там не остановиться. От пансионата «Каменный цветок» больше 10 км добираться. Можно в Катав-Ивановске жилье снять, но будет еще дальше ехать до склона. А так: кто доберется до «Завьялихи», не пожалеет, — отмечает Максим Мыларщиков.

Для привлечения гостей необходимо построить гостиницу. Фото: Завьялиха Горнолыжный курорт/vk.com

Эксперт отмечает, что еще в прошлом сезоне платежеспособность отдыхающих заметно снизилась. В связи с пандемией коронавируса и скачками курса доллара денег у людей станет еще меньше.

— Сейчас многие горнолыжные курорты ориентируются на то, чтобы привлекать отдыхающих не только зимой, но и летом, создавая всю необходимую инфраструктуру. А в «Завьялихе» для этого есть все условия — шикарная природа, долины, горы, пещеры, имеющие древнюю историю, — добавил Максим Мыларщиков.

Инфраструктура курорта старая. Фото: Завьялиха Горнолыжный курорт/vk.com

ТУРИСТ СЕГОДНЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ

Исполнительный директор федерации фристайла Челябинской области, двукратный призер чемпионатов России в слаломе Ирина Редих отмечает: чтобы быть на высоте в таком бизнесе нужны серьезные вложения.

— На курорте «Завьялиха» нужно развивать всю инфраструктуру, включая строительство жилых объектов, готовить трассы, запустить систему искусственного оснежения. Турист сегодня требовательный. К «Завьялихе», на мой взгляд, нужен серьезный подход. Без инвестиций этот курорт вряд ли станет рентабельным, — рассказала Ирина Редих корреспонденту КП-Челябинск.

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