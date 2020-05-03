Как настоящие, только меньше в 12 раз: многодетная мама из Челябинска создает мини-домики для кукол

Светлана Мерхайдарова мама трех дочерей. Магазинные игрушки для своих девочек она всегда дополняла чем-то своим: шила одежду куклам и постельные принадлежности в их кроватки, мастерила им мебель из подручных материалов. Несмотря на то, что старшим дочкам уже за 20, они до сих пор с умилением разглядывают кукольные домики.

Светлана изготавливает кукольные домики в чемоданах, которые продают по всей стране и за рубежом

Первый домик в чемодане Светлана сделала, когда у младшей дочки появились небольшие куколки PinyPon. Это 7-сантиметровые игрушки с множеством аксессуаров: одеждой, заколками, питомцами, мебелью и прочим. Чтобы дочка ничего не растеряла, мама придумала сложить все в маленький чемоданчик. Его дочь повсюду носила с собой, он не раз летал с семьей в путешествия. Оказался настолько надежным, что жив со всем скарбом до сих пор.

— Это и стало прототипом ЧемоДомиков, которые появились только спустя шесть лет, — говорит рукодельница.

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ СДЕЛАНА ВРУЧНУЮ

По образованию Светлана методист дошкольного воспитания, более 15 лет проработала в учреждении для малышей. На пике карьеры ей пришлось уволиться и переехать в другой город.

— Около года ушло на адаптацию, обрастание новыми знакомыми, поиск себя на новом месте. Обратно в свою профессию я не вернулась. Начала проект ЧемоДомиков. Знаний, как делать и что, делать, не было совсем. Но постепенно освоила работу с деревом, с полимерной глиной, работу в спецпрограммах по созданию эскизов, — вспоминает Светлана.

Поселить в чемодомик можно любых жителей.Фото: из архива героя публикации

Так постепенно у ЧемоДомиков появился бренд — LA MER mini и они стали разлетаться по всей стране. Также их покупали в Греции и Сингапуре.

— Особенность моих ЧемоДомиков в том, что я не использую готовые аксессуары и мебель, исключением являются предметы из металла, потому что металлургию еще не освоила, — улыбается Светлана. — Я сама создаю мебель, шью, леплю, сама придумываю дизайн интерьеров.

Этот домик очень реалистичный.Фото: из архива героя публикации

Интерьеры домиков разные. Есть вот такие розовые, девчачьи...Фото: из архива героя публикации

По словам рукодельницы, родителям нравится в ЧемоДомиках то, что игрушки не валяются по всему дому, и навести порядок в «игровой» легко — достаточно просто закрыть крышку. Чемодан можно взять в гости к родственникам и друзьям или в путешествие, чтобы ребенка не было скучно.

Чемодомики не занимают много места и игрушки не лежат по всему дому.Фото: из архива героя публикации

ПОКУПАЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ, НО И ВЗРОСЛЫМ

Стоят домики в чемодане от 4,5 до 15 тысяч рублей. Создаются они для людей разных возрастов.

— Сейчас я развиваю два направления — это игровые и интерьерные ЧемоДомики. Первые создаю для детей с трех лет. Хотя оптимальный игровой возраст от пяти лет — есть очень мелкие предметы. Я их даже специально упаковываю в отдельные пакетики с предупреждением. Создавать детские домики мне помогают два высших педагогических образования и многомамство. Интерьеры разные: розовая плюшевость, стразики, единороги или лаконичность сканди: фламинго, листья монстеры, мятная свежесть.

В домиках много деталей, которыми детям интересно играть.Фото: из архива героя публикации

Второе направление — интерьерные домики. Их покупают взрослые, которые коллекционируют игрушки или просто желают приобрести интересный сувенир.

— Я стремлюсь к тому, чтобы интерьерные ЧемоДомики выглядели, как можно более реалистично. Единственное их отличие от реальных домов или квартир, это то, что они меньше в 12 раз — это международный масштаб, принятый в интерьерной миниатюре, — отмечает Светлана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/774756" frameborder="0"></iframe> Многодетная мама из Челябинска делает реалистичные кукольные домики в чемодане.из архива героя публикации

В будущем рукодельница планирует открыть свою мастерскую, где ей будут помогать швеи и столяры.

В домиках есть даже разносолы. Посмотрите, какие крошечные.Фото: из архива героя публикации

С такой сумочкой девчонки точно не заскучают

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru