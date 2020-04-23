Цифровые пропуска в Челябинске в период самоизоляции: как получить и кому положены
В четверг, 23 апреля, власти презентовали цифровые пропуска, которые будут получать жители Челябинской области в период самоизоляции. Точной даты запуска системы нет, но она может быть введена в любую минуту, так как ситуация с коронавирусом в регионе обостряется. Разбираемся, как будут выглядеть цифровые пропуска в Челябинске в период самоизоляции: как получить и кому положены.
КОМУ ПОЛОЖЕН
Пропуска нужны гражданам старше 14 лет, чтобы они могли передвигаться на машине или общественном транспорте.
Власти предусмотрели четыре вида пропусков:
— поездка на работу (пропуск будет бессрочный);
— поездка в поликлинику или в больницу (получить пропуск можно будет один раз в день, срок действия — 8 часов);
— смена места самоизоляции (можно оформить два раза в неделю, но не чаще, чем один раз в день, срок действия — 3 часа);
— поездка в личных целях (три раза в неделю в течение трех часов).
Пешеходам не нужен цифровой пропуск. Однако, если человек ушел далеко от дома, в кармане должна лежать справка от работодателя и паспорт. Иначе его оштрафуют.
Выносить мусор, ходить в магазин и выгуливать собаку можно будет без пропуска. Также пропуск не нужен, если человек вызвал скорую помощь или идет в полицию по повестке, едет из аэропорта или с вокзала.
Детям такие документы не положены, так как при выходе из дома с ними должен быть взрослый.
— Мы понимаем, что легковой транспорт сейчас самый безопасный способ передвижения, поэтому вводим понятие «сопровождающий», это человек, которые может быть за рулем и доставлять человека на работу или детей в садик. Такого «сопровождающего» можно будет добавлять в пин-код пропуска. Тогда он сможет потом вернуться на автомобиле один, — говорит Виктор Мамин.
КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОПУСК
Цифровой пропуск это пин-код из 11 цифр. Его можно распечатать, записать или запомнить. Однако при выходе из дома человек должен иметь при себе еще и паспорт, на который оформлен пропуск.
Полицейские получат планшеты с доступом к базам данных о владельцах пропусков. «Пробить» данные на человека они смогут на месте.
Кстати, личные данные с пропусков будут храниться на серверах в Российской Федерации. После того, как область отменит пропускной режим, все данные уничтожат — за это можно не волноваться.
В справках, которые сейчас выдают работодатели для перемещения по городу, обязательно должны указываться фамилия, имя, паспортные данные, ИНН и название предприятия, вид деятельности. Все эти данные будут потом занесены в пропуска.
КАК ПОЛУЧИТЬ
Электронный пропуск будут выдавать бесплатно.
— Любые попытки продавать пропуски — преступление. Я прошу сообщать о таких случаях в правоохранительные органы, — замечает Мамин.
Оформление будет идти через портал Госуслуги. Южноральцев просят проверить данные о себе на портале: фамилию, имя, отчество, данные паспорта. Также власти готовят подробную инструкцию, которая поможет людям зарегистрироваться на Госуслугах или реанимировать свою запись, не выходя из дома.
Для получения пропуска нужно будет ввести свое имя и данные паспорта, а также ответить на два вопроса о самочувствии и о поездках за границу (критическим сроком являются две недели). Потом нужно будет выбрать вид транспорта — автомобиль, общественный транспорт или такси.
Выданный пропуск (вернее, пин-код) можно будет увидеть в личном кабинете портала Госуслуги, а также получить на электронную почту.
Система откажет в получении пропуска, если у жителя области:
— есть симптомы болезни;
— если есть предписание Роспотребнадзора о двухнедельном карантине;
— если была в недавнем поездка за границу;
— если не истек срок действия уже выданного пропуска.
Так как единая система идентификации данных является федеральной, ее используют по всей России, портал может не выдержать большой нагрузки. Южноуральцы уже сталкивались с такой проблемой, когда начали массово записываться на прием в МФЦ и отправлять документы на биржу труда. Поэтому власти рассматривают дополнительные технологии оформления пропусков — без авторизации в системе Госуслуги. Например, через колл-центр.
Крупные предприятия смогут оформлять пропуска массово, чтобы работникам не пришлось делать это самостоятельно. Пин-коды можно будет получать списком. Эта возможность сейчас прорабатывается.
КАК НАКАЖУТ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
Если у человека нет документов, которые подтверждают его право передвигаться по городу, ему выпишут штраф.
Ситуация та же, что и с водительскими правами, пропуск, а также паспорт необходимо иметь при себе.
Цифровые пропуска на время режима самоизоляции в Челябинской области введут, если ситуация с коронавирусом будет усугубляться и дальше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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